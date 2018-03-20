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Ceylal Özgül'ün kaçma görüntüleri! Adnan Oktar kediciği ifşası

Ceylal Özgül'ün kaçma görüntüleri! Adnan Oktar kediciği ifşası

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül kaçtı bomba açıklamalar yaptı. Adnan Oktar ve cenahı Ceylan Özgül'ü kendilerinin bıraktığını iddia ederken genç kız instagram hesabından paylaştığı görüntülerle imalı açıklamalar yaptı.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 10:20 - Güncelleme: 20-03-2018 10:20

Adnan Oktar'ın en gözde kediciklerinden biri olan Ceylan Özgül sonunda tabanı yağladı. Ceylan Özgül'ün ayağında terliklerle ve gecelikle Adnan Oktar'dan kaçması günün konusu oldu. Adnan Oktar ve cenahı Ceylan Özgül'ün kaçmadığını kendilerinin onu götürüp babasına teslim ettiklerini iddia ediyorlar.

Ceylan Özgül ise instagram hesabından paylaştığı 'kaçma görüntüleri' ile imalarda bulundu. Ceylan Özgül önce arka arkaya video görüntüler paylaştı ardından da şunları yazdı;

-“Dikkat edin sizi kaydedecekler. Gizli kameralarla, açık kameralarla kaydedecekler. AVM'lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayacaklar ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya kalkacaklar. Korkmanıza gerek yok şeytanın hilesi zayıftır”.

Görüntülerdeki tarih detaylarına dikkat çeken Ceylan Özgül, "Tarihe dikkat!!!Yine 14 Şubat!!! Yine 12:16, yine kaçıyorum, başka yerden kaçıyorum' yazarak Adnan Oktar ve ekibinin kurmaca görüntüler hazırladıklarını ima etti.

Ceylan Özgül buna delil olarak da bir başka görüntüyü verdi ve tarihe dikkat çekip şunları yazdı; 'Yıl 2023 yine kaçıyorum yine 14 Şubat 😂😂😂🤣 Hadi canım herkes evine bırakın bu 99 model numaraları'.

İşte Ceylan Özgül'ün paylaştığı o görüntüler;

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Mart 2018 10:28 "Adnan Oktar ve cenahı Ceylan Özgül'ü kendilerinin bıraktığını iddia ederken..." Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum... Bırakmakla neyi kastetmektedirler bunlar? Orada zorla tutulan birileri mi vardır? Orada bulunan bütün kadın ve erkeklere uyuşturucu madde testi yapılmalıdır.Çekim öncelerinde vücutlarına bir şeyler enjekte edilip edilmediği araştırılmalıdır.Çünkü toplantıda otururken gerek yüz ifadeleri,gerek gözlerindeki sabitlik,gerekse her söyleneni onaylamaları,kesinlikle hipnoz ya da madde etkisini göstermektedir.

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