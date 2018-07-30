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Cevat Akşit'ten bombalar! Diyanet, Süleymancılar, Menzil... Yeni FETÖ kim?

Cevat Akşit'ten bombalar! Diyanet, Süleymancılar, Menzil... Yeni FETÖ kim?

"FETO öldü ve Yahudi mezarlığına gömüldü" açıklamasıyla olay olan ünlü ilahiyatçı Prof. DR. Cevat Akşit, İngilizlerin hazırladığı yeni FETÖ'yü ifşa etti. Süleymancılar'ın kendisini öldürmek istediğini savunan Akşit, Menzil tarikatına da siyaset eleştirisi getirdi. "Dekolte ama imanı var! Tankın önüne yattı!" diyen Akşit, laikliğin de bir Yahudi oyunu olduğunu savundu.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 13:29 - Güncelleme: 30-07-2018 13:43

"FETHULLAH Gülen öldü ve Yahudi mezarlığına gömüldü" açıklamasıyla geçen haftaya damgasını vuran ilahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, şimdi de 2 kez FETÖ bir kez de Süleymancılar tarafından öldürülmek istendiğini söyledi. Menzil cemaatinin hükümete desteği için "siyasi" diyen Cevat Akşit, Diyanet için de "Diyanet Diyanet değil hıyanet" sözlerini kullanıyor. "Laiklik, Yahudinin oyunudur" diyen Akşit, Türk kadınları için de "Dekolte ama imanı var! Tankın önüne yattı!" ifadelerini kullandı. İşte Prof. Dr. Cevat Akşit'in SuperHaber'e verdiği röportajdan çarpıcı satır başları... 

DİYANET DİYANET DEĞİL HIYANET... Üç kez kendisine Diyanet İşleri Başkanı olması için teklif yapıldığını belirten Cevat Akşit, "Bunların hepsini reddettim. Bir baktım diyanet diyanet değil, hıyanet. Herkes birbirinin aleyhinde. Kendisi iyi herkes kötü." ifadelerini kullandı. 

DİYANETTE İNANCI OLMAYAN ADAM VAR... Prof. Dr. Cevat Akşit, Diyanet'teki sorunun temelinde yatanı da şu sözlerle aktarıyor; "Söyledim Tayyip Beye. Diyanet Din Kurulu Yüksek Kurulu’da cennete, cehenneme inanmayan adam var. Kabir azabına inanmayan adam var. İnancı yok. Ahtapot gibi sarmışlar her yanı. Ahmet Necdet getirmiş, biliyorsun anasının cenaze namazını kılmayan bir herif o. Birinci sınıf memurdur bu. “Bunları temizle” dedim. 'Hoca, ikindin atıyorum, sabahleyin Danıştay geri gönderiyor, kanun var" dedi. Başkanlık sistemini istemesinin nedenleri şimdi anlıyor musun?"...

LAİKLİK YAHUDİNİN OYUNU... "İslam dinine göre, Kur'an-ı Kerim'e göre laiklik olmaz. Herkes Allah'a inanmak, iman etmek zorunda" diyen ilahiyatçı Cevat Akşit, "Laiklik, Yahudinin oyunudur. Yahudiler laikliği hiç kabul etmedi ama dünyaya kabul ettirdiler" diyerek oyunun yönetmenini açıklıyor.

FETÖ BENİ 2 KEZ ÖLDÜRMEK İSTEDİ... FETÖ ile ilgili yine çok çarpıcı bir iddiada bulunan Cevat Akşit, "Amerika'ya gittim, oradaki iş adamları, alimler sordular, “Bu adam (Gülen) kafirdir” deyince onun adamları da varmış, beni öldürmek için 2 defa komplo kurmuşlar. Ama Allah beni korudu öldürmediler ama sonra itiraf ettiler..."

SÜLEYMANCILAR DA BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ... Kendisini tek öldürmek isteyen FETÖ olmadığını anlatan Cevat Akşit, "Beni Süleymancılar da öldürmek istedi. Bir kaymakam; 'herkes görmüş, dilekçe ver' dedi. Dilekçe vermedim, istihbarata vermedim, sağım dedim vermedim." diye konuştu...

MENZİL TARİKATINA AĞIR ELEŞTİRİ... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklayan Menzil tarikatı için "Tamamen siyasi. Siyasette onun ne işi var" diyen Prof. Dr. Akşit, şeyhlik iddiasındaki kişilerin siyasi hesaplar ve güç hesaplarına girmesi için de "Siyasette onun ne işi var. Bir adam gerçekten Şeyh olsa gösteriş merakı olmaz, adam olacağım, başkan olacağım sevdası asla olmaz.Tayyip Beyi övüyor ki, ona dokunulmasın. Hakimleri övüyor ki, ona dokunulmasın, konu bu." 

YENİ FETÖ'LER ÜRETİLİYOR... Ve yeni FETÖ için uyarıyor; "Bir tane televizyon var, sünnet vs diyorlar, İngilizler destekliyor, FETÖ’nün yerine koymak istiyorlar herifi."

HULUSİ AKAR MÜMİN ADAM... Eski Genelkurmay Başkanı yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için "mümin adam" diyen Cevat Akşit, "Hulusi Akar olmasa 15 Temmuz'u başaramazdık" diyor.

MENDERES'İ ASTIRANLAR DA ERDOĞAN'I YALNIZ BIRAKANLAR DA ONLAR... Amcam vasıtasıyla görme imkanı bulduğu Menderes bize yaptığı konuşmada, hüngür hüngür ağladı adam. "Benim müsteşarım masonların başı" dedi. Menderes gibi Erdoğan da yalnız. Ben biliyorum. Türkiye'de her şey planlı programlı. Hep o plan gereği oluyor Menderes'i astıranlarda onlar, Erdoğan'ı da yalnız bırakanlar onlar.

ERDOĞAN'I HER YÖNDEN YOK ETMEK İSTİYORLAR... Bazı liderlerin batıda el pençe divan durduğunu, Menderes'in ise bunu yapmadığı için asıldığını hatırlatan Cevat Akşit, "Tayyip Erdoğan ne yapıyor karşılarında dimdik duruyor. İşte Tayyip Bey de bu şuur, bilinç var. Bunu bildikleri için onu her yönden yok etmek istiyorlar." diyor.

Cevat Akşit Fetullah Gülen öldü dedi ve mezarının yerini açıkladı!

FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ YAHUDİ MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜ... Cevat Akşit, aynı röportajın geçen hafta yayınlanan bölümünde FETÖ elebaşısı Gülen'in öldüğünü ve ABD'de bir Yahudi mezarlığına gömüldüğünü idda etmişti. İşte Akşit'in o sözleri: "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü hanımefendi, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da... " Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • miktat 30 Temmuz 2018 14:34 adam fetö lideri öldü ve defn edildi diyor , ama basında tık yok...nasıl bir şey bu ????

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