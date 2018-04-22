Cennet'in Gözyaşları 30. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

ATV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Cennet'in Gözyaşları dizisi son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Herkes şimdiden Cennet'in Gözyaşları dizisinin 30. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Yirmi üç yıllık sır sonunda ortaya çıkmıştır. Cennet, etrafındaki herkesin kendisinden sakladığı bu sırrı kendi başına öğrenmiş ve bu acı gerçeğin karşısında yıkılmıştır. Tüm hayatı, ailem dediklerinin bile bile susuyor olması karşısında ne yapacağını bilemez haldedir. Elinde ki tek şey hesap sormaktır. Alacağı hiçbir cevap, öğreneceği hiçbir gerçek yeterli olmayacaktır ama başka çaresi de yoktur. Arzu ile, yani öz annesi ile en büyük yüzleşmesini yaşar. Bunun kendisine iyi geleceğini, öfkesini bir nebze de olsa döküp rahatlayacağını düşünmüştür ama hiç de düşündüğü gibi olmaz. Tüm bunlar aksine daha da yük olur ruhuna. Bir tek yol vardır kurtulmak için… Cennet de o yolu seçer…

CENNET'iN GÖZYAŞLARI 30. BÖLÜM FRAGMANI: Cennet'in Gözyaşları 30. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.