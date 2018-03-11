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Cennet'in Gözyaşları 24. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Cennet'in Gözyaşları 24. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Cennet'in Gözyaşları 24. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 18 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek Cennet'in Gözyaşları dizisinin 24. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Cennet'in Gözyaşları 24. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 14:40 - Güncelleme: 11-03-2018 14:40

ATV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Cennet'in Gözyaşları dizisi son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Herkes şimdiden Cennet'in Gözyaşları dizisinin 24. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Arzu ve Kaya ölüme atlamışlardır. Cennet babasına yaptığı haksızlığın vicdan azabıyla ona ulaşmaya çalışır ama Kaya ortalarda yoktur. Melisa ise evden kovduğu annesinin şu an nerede, ne halde olduğunu umursamıyordur bile. Onun tek hedefi vardır, Cennet ile arasını düzeltmek ve kendisini affettirmek.

Selim ise babasının işlediğini düşündüğü Rıza Bey cinayetini kimseye söyleyememenin vicdan azabını yaşıyordur. Bu şekilde susuyor olmak ona göre değildir. Tüm bu baskılarla uğraşırken bir de babasına olan öfkesi git gide büyüyordur. Suçlayacak birini arıyor ve bunun için de Kaya en doğru kapıdır. Babası konuşmaya başladığı anda ilk soracağı soru da budur. Ne var ki Cengiz konuşmaya başlamıştır ama Nilgün bunu herkesten gizler. Amacı Selim'i Soyerlerin öfkesinden korumaktır.

Herkes acı, tatlı, pişmanlık ve sır dolu hayatlarına kaldıkları yerden devam ederken diğer tarafta kabus dolu bir hayat başlamıştır. Arzu ve Kaya ölmemiş, Arzu, Kaya'nın tutsağı olmuştur. Arzu'nun bıraktığı mektup Sema tarafından bulunduğunda öldüğüne inanılmıştır. Melisa'nın asla geçmeyeceğini sandığı öfkesi annesinin ölüm haberiyle bir anda son bulup, tarifsiz bir acıya dönüşeceğini hesap edememiştir… Herkes Arzu'nun öldüğünü düşündüğü sırada Arzu çıkıp gelir. Geldiğinde her şeyin son bulduğuna emindir. Çünkü iki kişilik çıktıkları ölüm yolculuğu Kaya için Arzu'nun elleriyle son bulmuştur.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 24. BÖLÜM FRAGMANI: Cennet'in Gözyaşları 24. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.

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