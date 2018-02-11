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Cennet'in Gözyaşları 20. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Cennet'in Gözyaşları 20. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Cennet'in Gözyaşları 20. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 18 Şubat pazar günü ekrana gelecek olan Cennet'in Gözyaşları 20. bölümde neler olacak? ATV'de ekrana gelen ve yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Cennet'in Gözyaşları 20. yeni bölüm fragmanı internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 12:44 - Güncelleme: 11-02-2018 12:44

Pazar günleri ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Cennet'in Gözyaşları  yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden 20. yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Peki Cennet'in Gözyaşları 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Melisa ve Selim'in ayrılığı ile bütün dengeler alt üst olur. Selim bu saatten sonra her ne olursa olsun Cennet'i bırakmayacaktır. Bütün kırgınlıklara rağmen Cennet de kalbinin sesini dinler ve Selim ile kaldığı yerden devam etmeye karar verir. Hatta bu ilişkinin adı bile konulacaktır…

Arzu, Kaya'dan üst üste gelen darbelere dayanmaya çalışırken Melisa'nın kötücül planı karşısında eli kolu bağlanmıştır. Melisa'yı zapt etmenin ne kadar zor olduğunun farkındadır ve kızı için en doğru kararı verir. Bir süre Melisa uzaklaşacaktır. Bu sayede Kaya da kızına bulaşamaz, ulaşamaz…

Ne var ki Melisa'nın planları bambaşkadır. Selim'e olan saplantılı aşkı ve Cennet ile Selim'in yeniden birleşmesi Melisa için yolun sonudur. Tek çaresi vardır. Ölümcül ve son bir hamle…

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 20. BÖLÜM FRAGMANI: Cennet'in Gözyaşları 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennet'in Gözyaşları 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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