Cankat Ergin kimdir kaç yaşında ölüm nedeni ne?

Cankat Ergin kimdir, kaç yaşındaydı ve Cankat Ergin neden öldü ölüm sebebi ne soruları merak edildi. Bir döneme damga vurmuş dizi Kaygısızlar'ın da yönetmen koltuğuna oturan Cankat Ergin, ALS hastalığı ile verdiği amansız savaşı 52 yaşında kaybetti ve vefat etti. Peki Cankat Ergin hangi film ve dizileri yönetti, işte Cankat Ergin biyografisi...

Hbaeri ünlülerin felaket tellalı olan Onur Akay duyurdu. Ünlü yönetmenler ilgili bir yazı kaleme alan Akay, “Ünlü yönetmen Cankat Ergin'i genç yaşta kaybettik. Nehir Erdoğan'ın oynadığı ‘Tatlı Bela Fadime'den, Ercan Yazgan'ın oynadığı dizi ‘Kaygısızlar'a, Emrah'ın dizisi ‘Unutabilsem'den, Hande Ataizi'nin dizisi ‘Sev Kardeşim'e, Nurgül Yeşilçay'ın dizisi ‘Melekler Adası'ndan, Hamdi Alkan'ın Reyting Hamdi dizisine kadar, milyonların takip ettiği çok sayıda ünlü yapımın yönetmenliğini yapmış, 52 yaşındaki usta yönetmen Cankat Ergin'i kaybettik” dedi.

MUDANYA'DAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI: Ergin’in ölüm sebebini ve cenaze bilgilerini de açıklayan Akay, “ALS hastalığından dolayı bir süredir tedavi gören Cankat Ergin, önceki gün ağırlaştı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi, bugün 14 Ağustos Salı günü ikindi namazından sonra, Mudanya Kumyaka Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Kumyaka Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

CANKAT ERGİN: 9 Ekim 1966 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen yönetmen Cankat Ergin, Anadolu Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu.

Çektiği Diziler:

Kaygısızlar (1994), Aynalı Tahir, Unutabilsem (1998), Kuzgun, Nilgün (1999), Şöhret Tutkusu (2000), Benimle Evlenir misin (2001), Derya Deniz, Herşey Aşk İçin, Reyting Hamdi (2002), Melekler Adası (2004), Sev Kardeşim (2006), Tatlı Bela Fadime (2007), Para=Dolar (2008), Aile Saadeti (2009), Ateşe Yürümek (2010), Araf Zamanı (2012)

ALS HASTALIĞI NEDİR: ALS bir çeşit motor nöron hastalığıdır. İstemli hareketleri yaptıran sistemin (piramidal sistem) 2 grup sinir hücresine Motor nöron denir. Motor nöronları olarak bilinen gönüllü kas hareketlerinde kullanılan sinir hücrelerine saldırır. Bunlar, kollar, yüz ve bacaklar gibi kontrol edebileceğimiz eylemlerdir. Motor nöronlar beyin ve omurilikte bulunur. ALS ilerledikçe, bu hücreler dejenere olur ve ölür. Kaslara mesaj göndermeyi bırakıyorlar. Beyin artık gönüllü hareketleri kontrol edemez ve kaslar zayıflar ve tükenir. ALS ilerledikçe, tüm gönüllü kasları etkiler. Kişi artık kollarını, yüzlerini ve bacaklarını kontrol edemez. Zamanla, desteksiz nefes almama, solunum yetmezliğine yol açabilir.İngiliz bilim insanı Stephen Hawking’in de hastalığı olarak bilinen ALS’de tedavi yoktur, ancak tedavi semptomları hafifletebilir ve yaşam kalitesini arttırabilir.

Hastalık ilerleyici ve yayılıcıdır. Başlangıç belirtileri çok hafif olduğundan çoğu kez fark edilmeyebilir. Hastaların %25'i konuşma, yutkunma gibi fonksiyonlarda zorlanmaya başlarken, %50'si kollarından, %20'si ise bacaklarından ilk belirtileri vermektedir. Kas zayıflığına duyu kaybı eşlik etmez. Kas zayıflığı genelde el, ayak, yutak veya dilde başlayabilir. Hastalarda konuşma ve yutma güçlüğü meydana gelebilir. Ağızda tükürük birikmesi de konuşmanın zorlaşmasına katkıda bulunur. İlerlemiş olgularda solunum güçlüğü meydana gelebilir. Hasta el ve ayaklarında seğirmeler tarif eder. Kontrol edilemeyen ağlama ve gülmeler olabilir. Hastalık vücudun bütün kaslarını etkilemez. Hasta bağırsaklarını ve idrarını kontrol edebilir. Cinsel fonksiyonları etkilenmez. Kalp kası zarar görmez. Göz kasları çoğu kez en son etkilenen kas olur, kimi zaman da hiç etkilenmez.

ALS ÇEŞİTLERİ: ALS'nin nedenleri ve çeşitleri ALS'nin tam olarak ne olduğu belli değil. Belirtilerine ve semptomlarına göre ve açık bir genetik ilişki olup olmadığına göre farklı tipler vardır.

ALS sporadik veya ailesel olabilir.

Sporadik ALS rastgele meydana gelir ve vakaların yüzde 90 ila 95'ini oluşturur. Açık bir risk faktörü veya nedeni yoktur.

Ailesel ALS kalıtsaldır. Olguların yaklaşık yüzde 5 ila 10'u aileseldir. ALS'li bir kişinin çocuğu, bu durumu geliştirme şansının yüzde 50'sine sahip olacaktır. Nadiren, gençlerindeki bir kişiyi etkileyebilir. Araştırmacılar hangi genlerin dahil olduğunu araştırıyorlar.