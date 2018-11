Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman kimdir gören ablası sandı

Star TV'nin bu sezon reytinglerde zirvede olan dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman magazin programlarına annesi ile damga vurdu. Bir reklam çekiminde ortaya çıkan anne Güldem Yaman'ı görenler gözlerine inanamadı. Bir çok kişi Güldem Yaman'ı, Can Yaman'ın ablası zannetti.

Instagram hesabına oğluyla olan özel paylaşımlarını koyan Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman, plates ile genç kız fiziğini kazanmış. Oğlu Can Yaman gibi spora düşkün olan Güldem Yaman, minyon görünümü ile de olduğundan kat be kat genç gösteriyor.

CAN YAMAN'IN BABASI : Can Yaman'ın babası Güven Yaman da hayli dinç bir görünüme sahip. Can Yaman boyunu ve düzgün fiziğini babasından almış görünüyor. Bu görseli Can Yaman instagram hesabından paylaştı.

Erkenci Kuş dizisinin starı Can Yaman'ın annesini gören ablası sanıyor