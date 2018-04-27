Burak Sergen ve Işıl Sergen boşandı! 19 yıllık evlilik bitti

Usta tiyatrocu Burak Sergen'in 1999 yılında evlendiği meslektaşı Işıl Sergen’den boşandığı öğrenildi. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdığı belirtildi.

EVLİLİKLERİNİ KURTARAMADILAR

Daha önce de haklarında ayrılık iddiası gündeme gelen çift, evliliklerini kurtarmayı başarmıştı. Ancak Burak Sergen ve eşinin son dönemde aralarında yaşanan gerginlikler büyüyünce birbirlerini daha fazla yıpratmamak ve çocukları için de dost kalabilmek için boşanma kararı aldıkları ifade edildi.

ÇUKUR'DAN AYRILDI

Geçen haftalarda “Çukur” dizisinden ayrılan Burak Sergen, şu günlerde Zuhal Olcay ile “Aşk Halleri” isimli tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkıyor.