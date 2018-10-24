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Buket Aydın'ın 40 programı ne zaman Muharrem İnce Konuk oluyor

Buket Aydın'ın 40 programı ne zaman Muharrem İnce Konuk oluyor

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CNN Türk'te Buket Aydın'ın 40 programına konuk olacak. Peki Buket Aydın'ın 40 programı hangi gün saat kaçta? Muharrem İnce programa ne zaman katılacak? İşte detaylar...

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 08:59 - Güncelleme: 24-10-2018 08:59

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarışmaya hazır olduğunu söyleyen Muharrem İnce, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına konuk olacak. Bu akşam yani 24 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de ekrana gelecek olan bölümde İnce,  İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olma şartlarından, kendisini kimin finanse ettiğine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulunacak."BURADAN ÇIKARSAM ADAYLIĞA VARIM": Önceki gün Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Muharrem İnce, yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. "İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım" diyen İnce, devamında "İstanbul'da CHP'nin yaklaşık 250 bin üyesi var. Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın. Buradan çıkarsam adaylığa varım" ifadesini kullanmıştı. 

"TÜRKİYE DEMEK, İSTANBUL DEMEKTİR": İnce, neden ön seçim talebinde bulunma nedenini de şöyle gerekçelendirmişti; 

"Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul'u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikayesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız."

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