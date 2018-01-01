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Bugün Söz dizisi var mı? Star TV yayın akışı

Bugün Söz dizisi var mı? Star TV yayın akışı

Star TV'nin beğenilen dizisi Söz bu akşam var mı? Söz dizisi hayranları bu akşam en çok merak ettikleri konu Söz dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı oldu. Peki Star TV'nin yayın akışında Söz dizisi yer alıyor mu?

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 19:57 - Güncelleme: 01-01-2018 19:57

Söz dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Star TV'nin rekortmen dizisi Söz bu akşam Star TV'nin yayın akışında yer almayacak. Star TV, yeni yıl nedeniyle bu akşam yayınlanması gereken Söz dizisine yer vermedi.

Pazartesi akşamlarının en çok beğenilen dizilerinden Söz dizisi yılbaşı nedeniyle yeni bölümüyle bu hafta yayınlanmayacak. Söz dizisinin yeni bölümü 8 Ocak Pazartesi saat 20.00'da Star TV'de yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 AYŞECİK'LE ÖMERCİK

08:15 AH NEREDE

09:45 EVE DÖNÜŞ

11:45 BENİM BABAM BİR KEDİ

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1288

17:15 ADINI SEN KOY

19:00 STAR ANA HABER

20:00 SEN SAĞ BEN SELAMET

22:00 SÖZ / TKR

2 Ocak 2018 - Salı

02:30BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

04:30KARA SEVDA / TKR

SÖZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.

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