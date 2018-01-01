Bugün Söz dizisi var mı? Star TV yayın akışı

Söz dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Star TV'nin rekortmen dizisi Söz bu akşam Star TV'nin yayın akışında yer almayacak. Star TV, yeni yıl nedeniyle bu akşam yayınlanması gereken Söz dizisine yer vermedi.
Pazartesi akşamlarının en çok beğenilen dizilerinden Söz dizisi yılbaşı nedeniyle yeni bölümüyle bu hafta yayınlanmayacak. Söz dizisinin yeni bölümü 8 Ocak Pazartesi saat 20.00'da Star TV'de yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 AYŞECİK'LE ÖMERCİK
08:15 AH NEREDE
09:45 EVE DÖNÜŞ
11:45 BENİM BABAM BİR KEDİ
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1288
17:15 ADINI SEN KOY
19:00 STAR ANA HABER
20:00 SEN SAĞ BEN SELAMET
22:00 SÖZ / TKR
2 Ocak 2018 - Salı
02:30BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
04:30KARA SEVDA / TKR
SÖZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.
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