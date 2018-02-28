Börü 2.yeni bölüm fragmanı geldi ekip hayatta kalabilecek mi

Uzun süredir bekleniyordu ve sonunda geldi. Star TV'nin yeni dizisi Börü, hem ekranlara hem de reyting sonuçlarına sağlam bir giriş yaparak Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul gibi rakiplerine gözdağı verdi. 2014 yılında Diyarbakır'da başlayan Börü bakalım ilerleyen bölümlerde bizlere neler gösterecek. Dağ film serisine imza atan Alper Çağlar/Çağlararts ile Doruk Acar/Insignia ortaklığının, Star Yapım ile yeni ortaklığıyla seyre sunulan Börü, 1.ilk bölümü izleyiciyi adeta çiviledi. Peki Börü 1.ilk bölümde neler oldu? Diziyi seyredenler hemen ardından Börü 2.yeni bölüm fragmanı ve Börü yeni bölüm fragmanı ilk sahne aramaya başladılar bile. Hadi gelin Börü 1.ilk bölüm özetini okuyalım hemen ardından Börü 2.yeni bölüm fragman ilk sahnesini izleyelim...

BÖRÜ 1.İLK BÖLÜMDE NELER OLDU; Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor. Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü. Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.

BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta ise Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak.

BÖRÜ 2.YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE İLK SAHNE; henüz gelmedi ancak gelir gelmez burada olacak takipte kalın.