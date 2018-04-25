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Bomba kulis! Abdullah Gül, Davutoğlu'na hangi soruyu sordu?

Bomba kulis! Abdullah Gül, Davutoğlu'na hangi soruyu sordu?

Abdullah Gül-Ahmet Davutoğlu görüşmesinin perde arkasıyla ilgili bomba bir kulis bilgisi geldi. zun süredir Abdullah Gül'den randevu isteyen ancak alamayan Davutoğlu son talebinde aradığını buldu. Gül, Davutoğlu'na hangi soruları sordu?..

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 11:24 - Güncelleme: 25-04-2018 11:24

ABDULLAH Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı tartışılırken eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile Gül arasındaki görüşmenin perde arkası aralanıyor. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Davutoğlu'nun uzun süredir Abdullah Gül'den randuvu istediğini ancak alamadığını belirterek son görüşmede Gül'ün Davutoğlu'na cumhurbaşkanı adayı olursam beni destekler misin?" diye sorduğunu iddia etti.

CNN Türk'te yayınlanan "Parametre" programında edindiği "kulis bilgileri"ni aktaran Fırat, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den randevu talep ettiğini ileri sürdü. 

ADAY OLSAM SİZLER NE YAPARSINIZ?... Gül'ün bu talepleri sıklıkla reddettiğini ifade eden Fırat, bu iki isim arasında geçen günlerde meydana gelen görüşmede, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Davutoğlu'nun fikrini aldığını savundu. 

Fırat, Gül'ün Davutoğlu'na iki soru yönelttiğini, bunların "Cumhurbaşkanı adayı olmama ne dersiniz?", "Aday olursam siz ne yaparsınız?" şeklinde olduğunu iddia etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • KIYMETİ KENDİNDEN MENKUL GÜL 25 Nisan 2018 11:34 OTUR OTURDUĞUR YERDE,HİÇBİR LİDERLİK VASFIN,KABİLİYETİN YOK.HEP BİRİLERİNİN SAYESİNDE MAKAM KAPTIN.SAHİ ABDULLAH GÜL SEN KENDİNİ NE SANIYORSUN ACABA.

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Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

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AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 1983–84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi b&oum

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