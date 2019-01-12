Bolu'da 3 günde 58 evden hırsızlık yaptılar

Bolu'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerine bağlı köylerle yayla evlerinden oluşan toplam 58 adresten hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık yapıldığı iddia edilen köylerle yaylaların yol güzergahında bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli görülen 4 aracı takibe aldı.

Şüpheli araçların Bolu'da bulunan bir kiralama şirketi üzerine kayıtlı olduğunu tespit eden ekipler, olayın organize bir suç çetesi tarafından gerçekleştirildiğini değerlendirerek Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinden yardım istedi.

Kiralık araçlar üzerinde bulunan araç takip cihazları üzerinden, hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği tarihler karşılaştırıldı. Yapılan tespitin ardından şüphelilerin kullandığı kiralık araçları takibe alan jandarma ekipleri, Bolu merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda, hırsızlık yaptıkları iddia edilen M.A.Y, M.B, M.K, İ.A. ve R.S. ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen M.Ö. gözaltına alınarak Mengen İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda av tüfeği ve 248 tabanca mermisi ile çalıntı olduğu değerlendirilen televizyonlar, bakır tencere ve sürahiler, antika olduğu düşünülen bazı malzemelerle hırsızlık yapılırken kullanılan keser, levye, eldiven ve el fenerleri ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan ekipler, hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen B.G'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.