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Bizim Hikaye 31. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Bizim Hikaye 31. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Bizim Hikaye 31. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 26 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek Bizim Hikaye 31. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle Büyük ilgi gören Bizim Hikaye 31. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 12:09 - Güncelleme: 19-04-2018 12:09

FOX TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Bizim Hikaye dizisinin son bölümü yine ekrana kilitlemeye başardı. Herkes şimdiden Filiz ve kardeşlerinin hikayesinin anlatıldığı, Shamless'in Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinin 31. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Barış’ı neredeyse kaybedeceğini fark eden Filiz için artık en önemli şey sevdiği adamın sağlığına kavuşmasıdır. Yaşanan kaza aşıkları yeniden bir araya getirirken Ayla ve Servet cephesinde işler kızışmaya başlar. Oğlunu geri kazanmanın tek yolunun Filiz’den kurtulmak olduğunu düşünen Ayla, kocasından yardım ister. Tülay’la Tufan ise ne olursa olsun evlenmeye kararlıdır. Mahalleye geri dönen Cemil’in Filiz’le yakınlaşma çabaları giderek tatsız bir hal alınca Fikret ve Ayşe, Cemil’den sonsuza kadar kurtulabilmek için akıl almaz bir plan yapar. Tüm bunlar yaşanırken Servet, Barış ve Filiz için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır.

BİZİM HİKAYE 31. BÖLÜM FRAGMANI: Bizim Hikaye 31. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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