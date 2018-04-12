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Bizim Hikaye 30. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Bizim Hikaye 30. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Bizim Hikaye 30. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 19 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek Bizim Hikaye 30. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle Büyük ilgi gören Bizim Hikaye 30. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 12:15 - Güncelleme: 12-04-2018 12:15

FOX TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Bizim Hikaye dizisinin son bölümü yine ekrana kilitlemeye başardı. Herkes şimdiden Filiz ve kardeşlerinin hikayesinin anlatıldığı, Shamless'in Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinin 30. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Barış, Ömer’in kurduğu tuzak yüzünden hapse girme tehlikesi altıdadır. Ömer, Barış’ı içeride tutmak için elinden geleni yapsa da Barış’ı kurtaran yardım beklenmedik bir yerden gelir. Ömer elmasları bulduğundan çok emindir. Fakat işler yine istediğini gibi gitmez. Deliye dönen Ömer öfkesini gizlemeye çalışsa da zorlanır, Filiz sonunda Ömer’in gerçek yüzünü görecek midir?

Ferda’dan boşanmayı başaran Tufan, Tülay için bir sürpriz hazırlar. Bu sürpriz aynı zamanda Barış ve Filiz arasındaki buzların erimesine de ön ayak olacaktır.

Fikri’nin son anda yüzüstü bıraktığı Şeyma aşk acısı çekmektedir. Fikri’yi unutmak için cesaretini toplar ve yeni bir maceraya atılmaya karar verir. Şeyma’nın evine giremeyen Fikri, Şükran yüzünden Elibolların evine de gitmek istemez. Kafasını dinlemek için Barış’ın evine yerleşir. Barış bu durumdan pek memnun olmasa da, Fikri’yle ev arkadaşı olmuşlardır.

Fikret, okulda başını yine belaya sokar. Fakat bu sefer durum farklıdır. Fikret’in okuluna yeni gelen Ayşe, onun tüm dengesini bozacak gibidir. Belalı bir öğrenci olan Ayşe Fikret’i çok etkiler. Fikret kızın gözüne girebilmek için her şeyi yapmaya kararlıdır.

Ömer her geçen gün Filiz’e daha da yakınlaşmaya çalışırken Barış da Ömer’in sağlam pabuç olmadığını Filiz’e kanıtlamaya çalışır. Bir yandan da Hülya ile arasındakileri kesin olarak bitirmeye çalışan Barış, Ömer’in gerçek yüzünü ortaya çıkarıp Filiz’le yeniden yakınlaşabilecek midir? Barış Ömer için endişelenirken artık duygularını kontrol etmekte zorlanan Hülya hiç beklenmedik bir hamle yapar.

BİZİM HİKAYE 30. BÖLÜM FRAGMANI: Bizim Hikaye 30. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye 30. yei bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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