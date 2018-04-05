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Bizim Hikaye 29. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Bizim Hikaye 29. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Bizim Hikaye 29. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 12 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek Bizim Hikaye 29. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle Büyük ilgi gören Bizim Hikaye 29. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 10:11 - Güncelleme: 05-04-2018 10:11

FOX TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Bizim Hikaye dizisinin son bölümü yine ekrana kilitlemeye başardı. Herkes şimdiden Filiz ve kardeşlerinin hikayesinin anlatıldığı, Shamless'in Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinin 29. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Zeynep’in ortadan kaybolması herkesi mahveder. Çocuğun kaçırıldığının ortaya çıkması kafaları daha da karıştırır. Barış ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışırken bu durum ona kardeşiyle yaşananları hatırlatmıştır. Barış ve Filiz bu duygusal ortamda birbirlerine destek olurlar. Diğer yanda Zeynep’ten elmasların yerini öğrenmeye çalışan Ömer’le Zeynep arasında bir bağ gelişir. Bakalım bu bağ, Ömer’i insafa getirecek midir?

Fikri ise Şükran’dan onu aldatmasının intikamını almaya çalışan kendini yeniden onun peşinde savrulurken bulur. Nişanı iptal olan Şeyma karalar bağlarken eski karı koca aşklarını tazelerler. Ancak Şükran’ı bir sürpriz beklemektedir. Annesinin Fikri’den kurtulmasına sevinen Müjde ise Rahmet’in kendisinden uzaklaşmasıyla giderek hırçınlaşır. Rahmetle Muzinin arkadaşlığı Müjde’yi çıldırtacaktır.

BİZİM HİKAYE 29. BÖLÜM FRAGMANI: Bizim Hikaye 29. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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