Bizim Hikaye 27. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

FOX TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Bizim Hikaye dizisinin son bölümü yine ekrana kilitlemeye başardı. Herkes şimdiden Filiz ve kardeşlerinin hikayesinin anlatıldığı, Shamless'in Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinin 27. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Barış’ın Hülya’yla birlikte olduğunu öğrenen Filiz yıkılır. Bu sırada çalıştığı dükkan satılır Filiz’in hayatına yeni bir patron, Ömer, girer. Bir çok ortak noktaları olan Ömer ve Filiz arasında kısa zamanda bir arkadaşlık gelişir.

Bu ilişki Barış’ın kıskançlığa kapılmasına sebep olur. İki aşığın araları giderek açılır. Cemil ise, kendisine kurulan bir tuzakla mesleğini kaybetme riski yaşamaktadır...

Diğer yanda Fikri Şeyma’yla evlenebilmek için Şükran’dan boşanmaya çalışırken asıl engel beklemediği bir yerden, Müjde’den gelir. Annesinin evlenmesini istemeyen Müjdeyle Fikri arasında savaş başlar. Rahmet ise Hikmet’in açtığı borçları temizlemeye çalışırken başını belaya sokacaktır.

BİZİM HİKAYE 27. BÖLÜM FRAGMANI: Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.