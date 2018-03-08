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Bizim Hikaye 25. bölüm fragmanı son bölüm yine ekrana kilitledi

Bizim Hikaye 25. bölüm fragmanı son bölüm yine ekrana kilitledi

Bizim Hikaye 25. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 15 Mart 2018 Perşembe akşamı ekrana gelecek Bizim Hikaye dizisinin 25. yeni bölümünde neler olacak? Bizim Hikaye 25. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 11:02 - Güncelleme: 08-03-2018 15:34

FOX TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Bizim Hikaye dizisinin son bölümü yine ekrana kilitlemeye başardı. Herkes şimdiden Filiz ve kardeşlerinin hikayesinin anlatıldığı, Shamless'in Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinin 25. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Fikri’nin ameliyattan sağlam bir şekilde çıkmasıyla Elibol Ailesi’nin üstündeki kara bulutlar biraz dağılmış gözükmektedir. Fakat tam bu sırada Yeliz’in Zeynep’e veda ederek ortadan kaybolması ve başına gelenlerle aslında daha sıkıntılı bir döneme girilecektir. Fikri ise bir kez daha kefeni yırtmanın keyfiyle kendisinin Allah’ın sevdiği kulu olduğuna kesin kanaat getirmiştir. Bu sırada hikayesine ilgi gösteren bir muhabir ile bir maceranın içine dalar.

Barış ile Filiz arasındaki duvar Barış’ın aldığı kararları ciddi şekilde etkilemeye başlar. Bu durum Hülya ile yakınlaşmasına ve ileride pişman olacağı şeyler yapmasına sebep olur. Tüm bunlar olurken annesinin yaşananlar için babasından özür dilemesini istemesi de eklenince Barış iyiden allak bullak olur. Babasıyla olan görüşmesinde öğrendikleriyle hayatı iyiden karmaşık hale gelir.

Bir telefonla işini kaybeden Filiz güzel bir sürprizle kuru temizlemecide yeni bir iş bulur. Tufan’a olan tavrı devam eden Tülay bu süreçte Filiz’in en büyük destekçisidir. Dengesiz tavırlarıyla Esra da dahil olmak üzere herkesin sabrını taşırmaya başlayan Hikmet; Esra’ya çocuk olmadığını kanıtlamanın derdiyle sonunu kestiremediği tehlikeli bir yola girer. Bu yolun sonunda ise Asım’ın Esra ile kendisine hazırladığı korkunç son vardır.

BİZİM HİKAYE 25. BÖLÜM FRAGMANI: Bizim Hikaye 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.

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