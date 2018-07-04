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Birecik'te polis merkezinde intihar iddiası

Birecik'te polis merkezinde intihar iddiası

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde eşi Gülşen A.'yı dövüp bacağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdulkadir A. (44), polis merkezindeki nezarethanede asılı bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 14:41 - Güncelleme: 04-07-2018 14:41

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde eşi Gülşen A.'yı dövüp bacağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdulkadir A. (44), polis merkezindeki nezarethanede asılı bulundu. Battaniye kenarlarını sökerek yapığı iple intihara kalkıştığı öne sürülen Abdulkadir A., son anda fark edilip hastaneye kaldırıldı, ancak 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, pazar gecesi Birecik'teki Fırat Polis Merkezi'nde meydana geldi. Eşi Gülşen A.'nın dövüp bacağını kırdığı gerekçesiyle yakalanıp, gözaltına alınan Abdulkadir A., polis merkezindeki nezarethanede demir parmaklıklara asılı bulundu. Polislerin son anda fark ettiği Abdulkadir A., boynundaki ip çıkarılarak ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Battaniye kenarlarını sökerek yaptığı ipi boynunu geçirip intihara kalkıştığı öne sürülen Abdulkadir A., sevk edildiği Şanlıurfa'da, hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Otopsisinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Abdulkadir A.'nın cenazesi Birecik'e götürülerek defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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