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Binali Yıldırm: Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur

Binali Yıldırm: Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'ye yönelik düşmanca tutum sergileyen ABD yönetimine sert tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 14:36 - Güncelleme: 11-08-2018 14:36

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım "ABD’nin başlattığı birtakım yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunu görüyoruz" dedi. 

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: "Her gün gelişen ve umut vadeden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • darbeli matkap 11 Ağustos 2018 15:53 sen sert tepki göstersen ne olacak ?? seni taktıkllarımı var amariganın

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