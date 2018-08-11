Binali Yıldırm: Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım "ABD’nin başlattığı birtakım yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunu görüyoruz" dedi.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: "Her gün gelişen ve umut vadeden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur."

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