Bilim insanları bekarlığın 10 nedenini açıkladı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Lefkoşa Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları sosyal medya platformlarında paylaşılan 6 bin 700 mesajı mercek altına alarak yalnızlığın nedenlerini belirledi.
İşte bilim insanlarına göre, kişilerin bekar kalmasında etkili olan 10 neden...
Dış görünüş
Öz güven yetersizliği
Tembellik
İlişki için çaba sarf etmek istememek
Flört etmeyi becerememek
İçe kapanık olmak
Yakın bir zamanda başka bir ilişkiden çıkmak
Uygun bir aday bulamamak
Önceliklerin başka olması
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