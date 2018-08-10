Bilim insanları bekarlığın 10 nedenini açıkladı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Lefkoşa Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları sosyal medya platformlarında paylaşılan 6 bin 700 mesajı mercek altına alarak yalnızlığın nedenlerini belirledi.

İşte bilim insanlarına göre, kişilerin bekar kalmasında etkili olan 10 neden...



Dış görünüş

Öz güven yetersizliği

Tembellik

İlişki için çaba sarf etmek istememek

Flört etmeyi becerememek

İçe kapanık olmak

Yakın bir zamanda başka bir ilişkiden çıkmak

Uygun bir aday bulamamak

Önceliklerin başka olması



