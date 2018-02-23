  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Beyaz Show neden yok? 23 Şubat 2018 Kanal D yayın akışı

Beyaz Show neden yok? 23 Şubat 2018 Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının sevilen programı Beyaz Show bu akşam yayınlanmıyor mu? Kanal D 23 Şubat Cuma yayın akışında Beyaz Show'un olmaması merakları artırdı. Peki, Beyaz Show bu akşam neden yok? Beyaz Show 23 Şubat Cuma günü neden yayınlanmıyor? İşte, Beyaz Show yeni bölüm detayları...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-02-2018 23:56 - Güncelleme: 23-02-2018 23:56

20 yılı aşkın süredir ekranda olmaya devam eden ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show canlı yayını, konukları ve sürprizleri ile beğeniyle izleniyor. 23 Şubat Cuma günü ise yayın akışında görünmeyen Beyaz Show yeni bölümünün neden olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Beyaz Show bu akşam neden yok? İşte, 23 Şubat Cuma Kanal D yayın akışı...

BEYAZ SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?: Beyazıt Öztürk'ün sunumu ile yıllardır ekranda olmaya devam eden Beyaz Show bu hafta yayınlanmıyor.

Programın yayınından bir yahut iki gün evvel yayınlanan Beyaz Show yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve Kanal D 23 Şubat Cuma yayın akışında da Beyaz Show yerine Gülizar dizisi tekrar bölümünün yer alması sonucu Beyaz Show yeni bölümünün yayınlanmayacağı belli oldu.

Ancak kanal yönetiminden Beyaz Show'un ekrana gelip gelmeyeceği yahut neden ekranda olmayacağına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Bu akşam yayında olmayan Beyaz Show'un gelecek hafta kaldığı yerden yayınına devam etmesi bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Beyaz Show neden yok? 23 Şubat 2018 Kanal D yayın akışı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro