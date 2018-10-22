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Beşiktaşlı yıldıza Iniesta'nın takımı talip oldu

Beşiktaşlı yıldıza Iniesta'nın takımı talip oldu

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'ya talip olan kulüp Uzak Doğu'dan.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 11:28 - Güncelleme: 22-10-2018 11:28

Beşiktaş'ın 2016 yazında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Adriano Correia, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamıyordu. Yıldız sol bek, sahalara yeniden dönmeye hazırlanırken milli maçlar nedeniyle verilen arada bir sakatlık daha geçirmişti. U-21 takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlığı nükseden 33 yaşındaki futbolcu, takımının dün Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada da oynayamamıştı. Kara Kartal'ın çıktığı son 6 resmi müsabakada boy gösteremeyen tecrübeli savunmacıyla ilgili bugün Japon basınından bomba bir iddia geldi.

INIESTA'NIN TAKIMI İSTİYOR
Yahoo Japonya, Adriano'yu Barcelona'dan eski takım arkadaşı Andres Iniesta'nın da formasını giydiğini Vissel Kobe'nin istediğini yazdı. Haberde Japon kulübünün Siyah Beyazlıları'ın sol bekini gelecek sezon için en önemli transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi. 

INIESTA DA SICAK BAKIYOR
Öte yandan yaz transfer döneminde Kobe'nin yolunu tutan Barça efsanesi Iniesta'nın da Adriano'nun takıma katılmasını çok istediği öne sürüldü. 

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesi Brezilya'ya dönmek istediğini söyleyen Adriano'nun Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Ocak ayından itibaren başka takımlarla transfer görüşmesi yapabilecek olan Brezilyalının güncel piyasa değeri 1 milyon 750 bin euro olarak gösteriliyor.

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