Beşiktaşlı genç yıldız Fatik Aksoy'un yeni takımı belli oldu

Sivasspor, Fatih Aksoy ile birlikte 1,5 yıllık mukaveleye imza attı. Sivasspor formasına layık olmaya çalışacağını ve buradaki 1,5 yılında güzel anılar yaşayacağına inandığını belirten genç futbolcu, Sivaslıların genelde memleketten İstanbul'a gittiğini, kendisinin ise İstanbul'dan Sivas'a döndüğünü ifade etti.

"İnşallah daha iyi bir şekilde Beşiktaş'a döner"

Özellikle gelecek sezon takım kadrosunda bir Türk stoper bulunmasının daha iyi olacağı düşüncesiyle, şimdiden bu hazırlığı yapıklarını vurgulayan Otyakmaz, şöyle konuştu:

"Fatih Aksoy 6 yıldır Beşiktaş'ın altyapısında çalışıyor ama daha öncesinde Sivaslı hemşehrilerimizin idare ettiği Karabekirspor'un altyapısından geliyor. Bu da bizim için önemli bir olay. O kulüplerin desteklenmesinde Sivasspor'un da katkısı var. Onların emek verdiği bir sporcuyu renklerimize katmış olmaktan mutlu olduk. Hem Demir Grup Sivasspor'a hem de Fatih Aksoy'a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha iyi bir şekilde Beşiktaş'a döner."

15 maçtan az oynarsa, tazminat ödenecek

Fatih'in 1,5 yıl içerisinde 15 karşılaşmadan daha az oynaması durumunda bir tazminat yükümlülükleri olacağını anlatan Mecnun Otyakmaz, "Son dönemde bütün takımlar böyle yapıyor. Özellikle İngiliz takımları. Şimdi biz de böyle yapmaya başladık. Olumlu ve desteklenmesi gereken bir düşünce. Ama biz Fatih için böyle bir tazminat ödememeye kararlıyız."

"Hücum hattımızda eksik kalacağını düşünmüyoruz"

Devre arasında beş oyuncuyla yollarını ayırdıklarını hatırlatan Otyakmaz, takımın hücum hattındaki en büyük kaybın Robinho olduğuna dikkati çekti.

Otyakmaz, "Hem Diabate transferi hem de bundan sonra görüştüğümüz oyuncular içinden tercih edeceğimiz birisiyle, hücum hattımızda eksik kalacağını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.