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Beşiktaş ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Prosfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 16:40 - Güncelleme: 06-11-2018 16:40

Olaylı biten derbinin ardından 16 isim PFDK'ya sevk edilirken iki Süper Lig kulübünün de başı ağrayacak. Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Prosfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevkler şöyle:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 05.11.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 02.11.2018 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 04.11.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2., 6/7. ve 9/8. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Kaynak : DHA

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