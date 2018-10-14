Beşiktaş o futbolcu Barcelona'ya gitmesin diye savaşıyor!

Bu sezonun başında Feyenoord'un genç oyuncusu Orkun Kökcü için bonservisi için Beşiktaş’tan 1 milyon euro bonservis bedeli istenmişti. Barcelona'nın da istediği genç yıldız için Beşiktaş takımı harekete geçti. Transfer komitesi başkanı Umut Güner, genç oyuncunun menajeri ile temasa geçerek ‘Şartları yeniden konuşalım’ teklifinde bulundu. Orkun Kökcü'nün de Beşiktaş'a gelmek istemesinden dolayı Umut Güner, 19 ekimde Hollanda'ya gidecek.

Dünya devleri istiyor!

Orkun için İngiltere ekiplerinden Manchester City’nin de ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Genç oyuncunun Beşiktaş’ın yeni teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Serkan Reçber Beşiktaş’ta görev aldığı dönem Orkun Kökcü transferini çok istediğini belirtmişti.

Orkun, 2017/18 sezonunda altyapıda 42 maça çıkan genç yetenek, attığı 17 gol ve yaptığı 3 asist ile dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yıldızın Feyenoord sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.