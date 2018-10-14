  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Beşiktaş o futbolcu Barcelona'ya gitmesin diye savaşıyor!

Beşiktaş o futbolcu Barcelona'ya gitmesin diye savaşıyor!

Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen genç yıldız Orkun Kökcü’nün Barcelona’ya gitmesinin an meselesi olması Beşiktaş'ı harekete geçirdi. Transfer komitesi başkanı Umut Güner haftaya Hollanda’ya giderek Orkun’u Beşiktaş’a gelmesi için ikna edecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-10-2018 11:36 - Güncelleme: 14-10-2018 11:36

Bu sezonun başında Feyenoord'un genç oyuncusu Orkun Kökcü için  bonservisi için Beşiktaş’tan 1 milyon euro bonservis bedeli istenmişti. Barcelona'nın da istediği genç yıldız için Beşiktaş takımı harekete geçti. Transfer komitesi başkanı Umut Güner, genç oyuncunun menajeri ile temasa geçerek ‘Şartları yeniden konuşalım’ teklifinde bulundu. Orkun Kökcü'nün de Beşiktaş'a gelmek istemesinden dolayı Umut Güner, 19 ekimde Hollanda'ya gidecek.

Dünya devleri istiyor!
Orkun için İngiltere ekiplerinden Manchester City’nin de ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Genç oyuncunun Beşiktaş’ın yeni teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Serkan Reçber Beşiktaş’ta görev aldığı dönem Orkun Kökcü transferini çok istediğini belirtmişti.

Orkun, 2017/18 sezonunda altyapıda 42 maça çıkan genç yetenek, attığı 17 gol ve yaptığı 3 asist ile dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yıldızın Feyenoord sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Beşiktaş o futbolcu Barcelona'ya gitmesin diye savaşıyor! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro