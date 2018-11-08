Beşiktaş Genk'ten rövanşı istiyor: İşte muhtemel 11'ler!

Genk Arena'daki I Grubu karşılaşması TSİ 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Siyah-beyazlı takımda Genk maçı öncesi Gökhan Gönül ve Adriano sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Atiba ise Avrupa listesinde yer almıyor.
Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda Malmö'ye 2-0, sahasında Genk'e 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor. Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
GENK - BEŞİKTAŞ
STAT: Luminus Arena
HAKEM:Tobias Steiler
SAAT: 20.55
GENK: Vukovic, Dewaest, Uronen, Lucumi, Paintsl, Malinovsky, Pozuelo, Heynen, Maehle, Ndongele, Samatta
TEKNİK DİREKTÖR: Phillippe Clement
BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Pepe, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
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