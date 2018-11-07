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Beşiktaş, Genk karşısında galibiyet arıyor

Beşiktaş, Genk karşısında galibiyet arıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında I grubunda Belçika'nın Genk takımına konuk olacak.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 09:54 - Güncelleme: 07-11-2018 09:54

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında I grubunda Belçika'nın Genk takımına konuk olacak. Yarın akşam Genk şehrindeki Luminus Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:55'te başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler tarafından yönetilecek. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Jan Seidel yaparken, dördüncü hakem Christian Gittelmann olacak.

BEŞİKTAŞ'IN GRUPTAKİ DURUMU KRİTİK
Beşiktaş için Genk karşılaşması Avrupa macerasını belirleme açısından büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar dördüncü maçlar öncesinde 3 puan ile grubun son sırasında bulunurken, 6 puanlı Genk lider durumda. 2'nci Malmö ve 3'üncü sıradaki Sarsborg ise 4 puanda.

İki hafta önce Vodafone Park Stadı'nda 4-2 gibi farklı bir skorla mağlup oldukları rakibini deplasmanda yenerek gruptaki iddiasını güçlü bir şekilde son iki maça taşımak isteyen Beşiktaş için beraberlik bile son iki maç öncesinde önemli olacak. Diğer yandan siyah-beyazlıların Genk'e yenilip Malmö-Sarpsborg karşılaşmasında iki takımdan birinin galip gelmesi halinde aradaki puan farkı açılacağı için Malmö-Sarpsborg maçının berabere bitmesi de oldukça önemli.

SAKAT FUTBOLCULAR KADROYU ETKİLEYECEK
Teknik direktör Şenol Güneş, bu sezon bir çok maçta olduğu gibi Genk karşısına da bir önceki maçtan faklı bir kadro ile çıkacak.

UEFA listesinde ismi olmayan Atiba ile Güven Yalçın kadroya alınmayacağı kesin olan iki isim. Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adriano'nun da riske edilmesi beklenmiyor. Arka adelesinde zorlanma hissettiği için dünkü idmana çıkmayan Gökhan Gönül'ün durumu ise bugün öğle saatlerinde netlik kazanacak. Gökhan Gönül'ün Belçika'ya götürülmemesi ise yine planları değiştirecek bir sakatlık olacak. İlk etapta geri dörtlüyü Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Caner'den oluşturan ve Necip'i orta sahada oynatmayı planlayan Güneş, Gökhan Gönül'ün olmaması durumunda Necip'i sağbeke çekecek. Bu durumda da orta sahada Medel'in yanında Oğuzhan veya Tolgay Arslan'dan biri oynayacak. Adriano'nun oynamayacak durumda olması Şenol Güneş'in hücum dörtlüsünü de etkilemiş durumda. Eğer Brezilyalı oyuncunun sakatlığı geçseydi sol bekte Adriano, önde Caner'i oynatması beklenen Güneş'in santrfor tercihi de Babel olacaktı. Ancak Adriano iyileşmediği için Babel'i yine sol öne koyacak olan tecrübeli teknik adam santrafor olarak Mustafa Pektemek'i oynatacak ve onu Quaresma ve Ljajic ile destekleyecek.

Beşiktaş'ın Genk karşısındaki muhtemel 11'i; "Karius - Necip - Pepe - Vida - Caner - Medel - Tolgay - Quaresma - Ljajic - Babel ve Mustafa Pektemek" şeklinde.

AVRUPADA DA DEPLASMAN SIKINTISI
Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve 6'ncı sıraya kadar düşen Beşiktaş, benzer kötü performansı Avrupa maçlarında da gösteriyor.

Elemelerle birlikte Avrupa Ligi'nde 9 maça çıkan siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 5 galibiyetin 2 tanesini elemelerin en zayıf takımlarından B36 Torshavn'a karşı alan Beşiktaş, Linz , Partizan ve Sarpsborg'u kendi sahasında yendi. Linz ve Partizan'ı rövanşta deplasmanda yenemeyen siyah-beyazlılar, Linz'e kaybedip Partizan ile berabere kalırken, grupta karşılaştığı Malmö'ye deplasmanda, Genk'e de kendi sahasında yenildi. Ligde son 5 deplasmandan galibiyet çıkartamayan Beşiktaş, aynı durumu Avrupada da yaşadı ve son 3 deplasmanda galibiyet alamadı.

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