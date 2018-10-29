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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-1'lik skorla mağlup etti! Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 11'de görev alan Mustafa Pektemek maçta 2 gol atarken Ricardo Quaresma da 3 asist yaptı. Portekizli yıldız 60. dakikada penaltı kaçırırken Çaykur Rizespor'da 10. dakikada Orhan Ovacıklı, 61. dakikada ise Saadane kırmızı kart gördü.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 19:19 - Güncelleme: 29-10-2018 22:00

Beşiktaş, Avrupa ve ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine Ç. Rizespor karşısındaki farklı galibiyetle son verdi. Maça damga vuran 3 asist yapan Quaresma ve 3.5 yıl sonra ilk 11'de çıktuığı maçta 2 gol atan Mustafa Pektemek'ti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor ile yapılan karşılaşmada, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Genk mücadelesine göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte, Genk maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Jeremain Lens, cezası nedeniyle forma giymezken, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal ve Cyle Larin yedek soyundu

Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Pektemek, uzun süreli hasretini sonlandırdı. Siyah-beyazlı ekibin Genk ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Tolgay Arslan, Çaykur Rizespor maçına yedek başlarken, bu oyuncunun yerine ilk 11'de Mustafa Pektemek forma giydi.

Karşılaşmaya fırtına gibi giren siyah beyazlılar, 3. dakikada öne geçti. Quaresma'nın sağdan çizgiye inerek ön direğe yerden ortaladığı topu Mustafa Pektemek topuğuyla şık bir şekilde filelere gönderdi. Mustafa Pektemek böylece 2018'de Vodafone Park'ta gol atan ilk yerli oldu. 10. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ye yaptığı faulü VAR'da inceledi ve ardından bu oyuncuya kırmızı kartını gösterdi. 40. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Vagner Love'ın ceza sahası içinde kaybettiği topla sağ tarafta buluşan Quaresma'nın ortasında, Mustafa Pektemek kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkaran isim oldu.

İkinci yarıya golle başlayan bu kez konuk takım oldu. 49. dakikada kullanılan kornerde Roco ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderi ve fark bire indi. Beşiktaş, 60. dakikada Love'un yerde kalmasıyla bir penaltı kazandı. Atışı kullanan Quaresma Gökhan'ı geçemedi. Siyah beyazlılar böylece son 8 penaltının 4'ünü kaçırmış oldu. Bu arada pozisyondan hemen sonra Saadane 2. sarı kartını görüp oyundan atıldı. 9 kişi kalan rakibi karşısında rahatlayan Beşiktaş, 72. dakikada yine Quaresma'nın başrolde olduğu bir pozisyonda rahatladı. Portekizli'nin çalımı sonrası içeri çevirdiği topa Caner sert vurdu, defansın müdahalesiyle top ağlara gitti.  Quaresma şov bununla da bitmedi. 79. dakikada Q7 nefis bir orta daha yaptı ve Love kafayla skoru 4-1'e getirdi.

Kalan bölümde Beşiktaş rahat bir tempoda maçı tamamladı ve maçtan 4-1 galip ayrıldı. 2 maç sonra kazanan Beşiktaş, puanını 18'e çıkarırken, Ç. Rizespor 8 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ: 4 - 1 :ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Bülent Yıldırım

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Robin, Ali Çamdalı, Koray, Boldrin, Süleyman, Muric
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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