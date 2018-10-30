Beşiktaş' 3 müjde birden

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarason çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve şut çalışması yapıldı. İdman yerli ve yabancı oyuncuların yer aldığı çift kale maç ile sona erdi.

Sakatlıkları düzelen Adem Ljajic, Pepe ve Babel takımla beraber çalışmalara başlarken, dünkü maçta sakatlanan Gökhan Töre'nin de tedavisine başlandı.

Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 16.00'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.