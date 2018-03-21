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Berk Oktay'ın karısı avukat Merve Şarapçıoğlu kimdir nereli özel fotoğrafları sızdı

Berk Oktay'ın karısı avukat Merve Şarapçıoğlu kimdir nereli özel fotoğrafları sızdı

Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin Kaan Bozok'u Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun çok özel fotoğrafları sızdı. Peki Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu kimdir nereli kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte Berk Oktay'ın avukat eşi Merve Şarapçıoğlu.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 11:58 - Güncelleme: 21-03-2018 11:58

Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinde canlandırdığı Kaan Bozok karakteri ile kariyerinde zirve yaşayan başarılı oyuncu Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hacker kurbanı oldu, çok özel fotoğrafları internete sızdı. İlk önce Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından gelen darp görüntülerinin ardından Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu'nun çığlak yatak görüntüleri sızdı. Büyük ihtimalle hacker mağduru olan çiftin ne yapacağı merak edilirken diğer bir yandan Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki mağdur oyuncu Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu kimdir nereli kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte mağdur çift hakkında her şey...

MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR; Berk Oktay 2016 yılında sevgilisi Merve Şarapçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümünde okudu. Çift, 2010 yılından beri birlikte. 28 yaşında olan Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay ile evlendi. Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu çifti, geçtiğimiz aylarda nişanlanmış ve hayranlarına bu güzel haberi duyurmuştu.

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BERK OKTAY KİMDİR; Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur.Türk aktör ve manken. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2000 senesinde 18 yaşında Ankara’da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul’a gelip Uğurkan Erez’le çalıştı, 2001 yılında Best Model’e katılıp ‘Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü oldu.

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye'ye döndü. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile dizi hayatına başladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. 2012 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında ATV'de yayınlanan "Alev Alev" adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral beraber başrolde oynadı.

2013 yılında yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

Berk Oktay, 2013 eylül ayında evinde beslediği Cash adında Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralandı, hastanede yüzüne 35 dikiş atıldı.

Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde evlendi. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.

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