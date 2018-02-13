Berat Albayrak'tan flaş KKTC sözleri!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bakanlıkta "2017 Performans ve Başarı Ödülleri" programına katıldı.

Albayrak, ''Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanacağız. Türkiye özellikle enerji alanında ülkemizde ve bölgemizde daha etkin bir diplomasi ve siyaset ortaya koyacaktır.'' ifadelerini kullandı.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Burada açıklamalar yapan Albayrak "Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanacağız" dedi.

ENERJİ ALANINDA ETKİN DİPLOMASİ

Albayrak, Türkiye'nin özellikle enerji alanında bölgede daha etkin bir diplomasi ve siyaset ortaya koyacağını belirtti.