Benzin ve motorine çifte zam geliyor

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde ortalama 20, benzinde ise 16 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,81 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,11 liradan 6,27 liraya, İstanbul’da 6,09 liradan 6,25 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,25 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

ZAMMI TETİKLEYEN UNSURLAR

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki artış, yurt içinde de dolar kurunun yükselmesi, pompa fiyatlarında zammı tetikleyen unsurlar olarak gösteriliyor.

FİYATLAR ARTTI

Aralık ayında 50 dolar düzeyinde olan brent petrol 60 doları aşarken, uluslararası piyasalarda metrik ton benzinin fiyatı 20 dolar, motorinin fiyatı ise 15 dolar arttı.