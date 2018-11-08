Belediye başkan adaylarının belirlendiği iddiasına Akşener'den cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, her il, ilçe ve beldede aday çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve İYİ Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları olarak anılan isimlerle ilgili, "İsmi söylenen her arkadaşımızın her görevi en üstün niteliklerle yerine getireceğini sizinle paylaşmam lazım. Çok kıymetli arkadaşlarımız ama bu haberin kaynağı nedir bilmiyorum. Bizden olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
TÜRKÇE EZAN KONUSU
Türkçe ezan konusundaki tartışmalara değinen Akşener, ezanın camilerin minarelerinden sedasını ilelebet duyuracağını, tartışmalara rağmen bu konuda herhangi bir değişikliğin olmayacağını bildirdi.
AHAT ANDİCAN İSTİFA ETTİ Mİ?
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican'ın görevinden istifa ettiği ve partiden ayrılacağı iddialarına ilişkin de Andican'ın, İstanbul'un önemli aktörlerinden biri olduğunu, sahadaki çalışmalarda daha aktif yer almayı tercih ettiğini ve parti bünyesinde çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.
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İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğDEVAMI »
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