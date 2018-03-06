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BBP lideri Mustafa Destici açıkladı: Seçim ittifakı...

BBP lideri Mustafa Destici açıkladı: Seçim ittifakı...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti-MHP'nin anlaşmaya vardığı seçim ittifakına katılacaklarını bir kez daha söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 15:50 - Güncelleme: 06-03-2018 15:50

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah önümüzdeki seçimlere, milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimlerine, biz de ittifak ederek, AK Parti ve MHP ile birlikte girmeyi arzu ettiğimi söyledim, bu ittifakın yanında olduğumu söyledim." ifadesini kullandı.

Destici, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu'yu ziyaretinde yaptığı açıklamada, 16 Nisan 2017'de yapılan referandumunda 'evet' dediklerini belirterek, bugün de o kararlarının arkasında olduklarını belirtti.

"Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak etmek istediklerini" her zaman söylediğini aktaran Destici, şöyle devam etti:

BU İTTİFAKIN YANINDA OLDUĞUMU SÖYLEDİM: "İnşallah önümüzdeki seçimlere, milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimlerine, biz de ittifak ederek, AK Parti ve MHP ile birlikte girmeyi arzu ettiğimi söyledim, bu ittifakın yanında olduğumu söyledim. Uyum yasalarıyla ilgili, Büyük Birlik Partisi olarak bu süreçle ilgili bütün düşüncelerimizi, önerilerimizi, tekliflerimizi başta iktidar partisi olmak üzere, sayın cumhurbaşkanı olmak üzere, tüm siyasi partilerle, HDP hariç, hepsiyle paylaştık ve hepsiyle de görüşüyoruz. Buna katkı sağlayamaya çalışıyorum. Gerçekten bu 12 Eylül darbecilerinin antidemokratik seçim yasasından Türkiye'yi kurtarmaya yönelik bir paket. Bu son paket değil, önümüzdeki süreçte yeni paketlerin de olması gerektiğini teklif de ediyoruz ve bekliyoruz." 

CHP'YE TEPKİ: Destici, CHP'nin Seçim Yasası'ndaki değişikliklere ilişkin itirazlarının hiçbirinin doğru gerekçeleri olmadığını savunarak, "Seçim çevreleri neden birleştiriliyor, niye böyle bir ihtiyaç var? Özellikle PKK, terörün etkili olduğu bölgelerde gidiyor bir köye, diyelim ki 100 oy var, kendisi kullanıyor ve diyor ki 'itiraz yok.' Halbuki orada 5 köyü birleştirdiğiniz zaman PKK'nın şansını ortadan kaldıracaksınız. Bir kere bu çok yanlış. CHP bunun neresine itiraz ediyor, anlamıyorum." diye konuştu.  

Seçimlerde sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olmasını isteyen Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olmasına itiraz ediyor. HDP'li olacağına devlet memuru olsun. Çünkü kim verecek sandık kurulu başkanlarını, ilk 4 parti. Bunun içerisinde HDP var, CHP var, MHP var ve AK Parti var. Bir kere HDP'li olmasına ses çıkarmıyor ama devlet memuru olmasına itiraz ediyor. Bu devlet memurları bizim insanımız, bizim vatandaşımız değil mi? Bunlar bir siyasi parti üyesi değil. Hadi sempatizan olabilirler. Bu da en doğal demokratik haktır. Bu iki hususa seçim güvenliği bakımından itiraz etmelerinin, bana göre altı boş. Eğer itiraz edeceklerse daha ciddi, elle tutulur itirazlar yapmalılar ve alternatifini de sunmalılar. Sadece eleştirmeyle de bu iş olmaz." 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 06 Mart 2018 16:34 hay yalaka hay. nekadarda meraklıymış akpye ..ozaman neden bbpnin başına geçtinde alperenlerin adını kirlettin.? alperenler asla akpye oyvermez

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