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Bayram ikramiyesi alan emeklinin evde bakım maaşı kesilecek mi?

Bayram ikramiyesi alan emeklinin evde bakım maaşı kesilecek mi?

1000 liralık kurban bayramı ikramiyesi alan emeklilerin evde bakım maaşları kesilecek mi sorusu binlerce emeklinin gündeminde. Devlet tarafından dini bayramlarda emeklilere ödenecek olan 1000 liralık ikramiyesi ödemesi evinde hasta bakan ve evde bakım maaşı alan emeklilerin kafasını karıştı. Peki Bayram ikramiyesi alan emeklilerin evde bakım maaşı kesilecek mi?

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 15:30 - Güncelleme: 06-08-2018 15:30

Evde bakım maaşı alan kişilerin, dini bayramlarda ödenecek ikramiyeyle aylık gelir kriterini aştığı için evde bakım maaşının kesileceği öne sürüldü.

Hükümet TBMM’nin kapanmasından hemen önce yasalaşan kanunla emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000’er TL ikramiye verilmesi kararı almış, önümüzdeki yıllarda da her bayram öncesi bu ikramiyenin ödenmesi öngörülmüştü.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdığı iddiaya göre, emekliye verilecek olan bu ikramiye haneye ek girdi olacağı için evde bakım maaşı alan kişiler aylık gelir kriterini aşıyor.

ÖNERGEDE ŞU SORULAR VAR: Önergede Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer verildi:

* Evde bakım maaşı alan aile sayısı kaçtır?

* Evde bakım maaşı alan kişi sayısı kaçtır?

* Evde bakım maaşı alan hastaların cinsiyete göre dağılımı nedir?

* Evde bakım maaşı alan kişilerin; dini bayramlarda ödenecek ikramiye ile aylık gelir kriterini aştığı için evde bakım maaşının kesileceği iddiaları doğru mudur?

* İddialar doğru ise bu durumdan etkilenecek aile ve kişi sayısı kaçtır?

Emeklilere verilecek ikramiyenin maliyetini Hazine üstlenirken, bunun yıllık yaklaşık 22 milyar TL olacağı hesaplanmıştı.

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