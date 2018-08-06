Bayram ikramiyesi alan emeklinin evde bakım maaşı kesilecek mi?

Evde bakım maaşı alan kişilerin, dini bayramlarda ödenecek ikramiyeyle aylık gelir kriterini aştığı için evde bakım maaşının kesileceği öne sürüldü.

Hükümet TBMM’nin kapanmasından hemen önce yasalaşan kanunla emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000’er TL ikramiye verilmesi kararı almış, önümüzdeki yıllarda da her bayram öncesi bu ikramiyenin ödenmesi öngörülmüştü.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdığı iddiaya göre, emekliye verilecek olan bu ikramiye haneye ek girdi olacağı için evde bakım maaşı alan kişiler aylık gelir kriterini aşıyor.

ÖNERGEDE ŞU SORULAR VAR: Önergede Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer verildi:

* Evde bakım maaşı alan aile sayısı kaçtır?

* Evde bakım maaşı alan kişi sayısı kaçtır?

* Evde bakım maaşı alan hastaların cinsiyete göre dağılımı nedir?

* Evde bakım maaşı alan kişilerin; dini bayramlarda ödenecek ikramiye ile aylık gelir kriterini aştığı için evde bakım maaşının kesileceği iddiaları doğru mudur?

* İddialar doğru ise bu durumdan etkilenecek aile ve kişi sayısı kaçtır?

Emeklilere verilecek ikramiyenin maliyetini Hazine üstlenirken, bunun yıllık yaklaşık 22 milyar TL olacağı hesaplanmıştı.