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Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a telefon

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a telefon

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile konuştu. Yıldırım, son günlerde Ege'de yaşanan gerilimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 21:35 - Güncelleme: 13-02-2018 21:35

Son dakika... Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştüBaşbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Ege'de yaşanan gerilimi görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Çipras'ın görüşmesinde, Ege Denizi'nde, komşu Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı.

Görüşmede, bu hususta gerektiği takdirde iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı.

Görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

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