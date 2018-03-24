Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin güvenliği Suriye'den Irak'tan geçer

Başbakan Yıldırım, Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Gaziantep'in adaletin şehri olduğunu belirten Yıldırım, hanım eli değen bu şehrin aynı zamanda şefkat ve merhametin şehri olduğunu söyledi.

Gazianteplilerin Suriyelilere kuru bir ev sahipliği yapmadığını, onları istihdama, üretime katarak hayata, geleceğe tutunmalarını sağladığını, aile değerlerini koruma imkanı verdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Vakıflarımız, derneklerimiz Suriyeli kardeşlerimiz için çıkardıkları gazete, dergi, radyo yayınlarında onların kültür değerlerinin yaşamasına katkı sağladı. Eğitim desteği verdiniz." diye konuştu.

Türkiye'de yaşayan Suriyeli aydınların, yazarların bu gönüllü çalışmalara destek verdiğini anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin bilim adamları, aydınları, sivil toplum kuruluşları, Suriyeliler için yapılan bütün fedakarlıkları görmelidir, takdir etmelidir. Suriyeli kardeşlerimiz mutlaka yurtlarına dönecektir. Normal hayatlarına dönecektir. Tıpkı Cerablus'ta olduğu gibi, El Bab'da olduğu gibi, Rai'de olduğu gibi ve şimdi de Afrin'de olduğu gibi. Çünkü oraları terör yuvalarından temizleyen kahraman Türk Mehmetçikleri var. Onların alnından öpüyorum. Başarılarını tebrik ediyorum evlatlarımızın." ifadelerini kullandı.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR DAHA"

Afrin'in Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terörden temizlendiğini dile getiren Yıldırım, salondakilerin, "Başbakan bizi Afrin'e götür" tezahüratları üzerine "Gençler, enerjinizi harcamayın, Afrin işi tamam. İnşallah başka imkanlar olur, ona bakarız bundan sonra. Daha işimiz bitmedi. Yapacak çok işimiz var daha. Etrafta terör kaynıyor. İnşallah bu alçakları Kürtlerin de Arap kardeşlerimizin de başına bela olmaktan defedeceğiz, onların huzurunu, güvenini sağlayacağız." dedi.

PKK terör örgütünün Kürtlerin dertleriyle ilgilenmediğini, sadece ve sadece efendilerinin, emperyal güçlerin emirlerini yerine getirdiğini, Türk, Kürt, Arap ayırmadan masumları katlettiğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alçakları bu topraklardan tamamen söküp atıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Kürtleri de Arapları da Türkleri de bunların tasallutundan, şerrinden kurtarmak için gereken adımların hepsini bugüne kadar attığımız gibi bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.

Şimdi Afrin'de yeniden hayat başlıyor. Yerel unsurlardan yönetimler oluşuyor, tıpkı Cerablus'taki gibi. Bölge patlayıcılardan temizlenince artık oraya şehri, ilçeyi bırakıp giden oranın yerlileri, sahipleri dönecek, yerleşecekler. Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı savaşın travmasını atlatarak evlerine dönmeleri için yapılan her çalışmayı yakından takip ediyoruz."

EN FAZLA ETKİLENEN İLLERİMİZİN BAŞINDA"

Terörden, Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen illerin başında Gaziantep'in geldiğini belirten Binali Yıldırım, Gazianteplilerin yaşadığı mağduriyeti metanetli bir şekilde karşılama erdemini, özverisini gösterdiklerini söyledi.

Kahraman Mehmetçik'in ÖSO ile bu terör tehdidini defetmek, can ve mal güvenliğini sağlamak için Afrin'e gittiğinin altını çizen Yıldırım, başarıyla gerçekleştirilen harekatla terör varlığının sona erdirildiğine dikkati çekti. Yıldırım, sınır boylarında vatandaşların canına, malına yönelen her türlü tehdidin mutlaka bertaraf edileceğini, bundan dönüş olmadığını bildirdi.

Salondakilerin tezahüratları üzerine Yıldırım, "Merak etmeyin gençler, ihtiyaç olursa el ele kol kola 81 milyon bu ülke için, ay yıldızlı bayrak için nasıl 15 Temmuz'da meydanlara indikse gerekirse yine ineriz. Ama artık Mehmetçiklerimiz size iş bırakmıyor." dedi.

Türkiye'nin haklı davasına karşı teröristlerin ağzıyla kara propaganda yürütenler olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Bu propagandalar maksatlıdır. Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Bunu hep söylüyoruz. Türkiye'nin güvenliği Suriye'den geçer, Irak'tan geçer, buraların istikrarından geçer. PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerini tamamen yok ederek, bölgede, ülkemizde huzuru sağlamak bizim önceliğimizdir. Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek isteyenler hüsrana uğramaya mahkumdur." diye konuştu.

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, gazilere de hayırlı uzun ömürler diledi.

"DÜNYANIN 17'NCİ AVRUPANIN 6'NCI BÜYÜK EKONOMİSİ"

Türkiye'yi dünyanın en itibarlı, güçlü ülkeleri arasına sokmaya azmettiklerini, yemin ettiklerini dile getiren Yıldırım, 15 yıl boyunca günübirlik düşünmediklerini, yapısal reformlar gerçekleştirdiklerini, Türkiye'yi dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi haline getirdiklerini vurguladı.

Yıldırım, kabinede Gaziantep'ten iki bakan bulunduğunu, ekonominin başında Mehmet Şimşek'in, adaletin başında da Abdulhamit Gül'ün olduğunu söyledi.

Gaziantep'in kendi ayakları üzerinde duran, kendi dinamikleriyle geleceğini inşa eden bir şehir olduğunun altını çizen Yıldırım, şehrin en zor şartlarda, Suriye savaşında, Irak savaşında terörden asla pes etmediğini ve ayakta durmayı başardığını, hep gelecek hedeflerine yoğunlaştığını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin 15 yılda çok mesafe katettiğini dile getirerek, ihracatı 36 milyardan 160 milyara çıkardıklarını aktardı.

Sadece bir yıl içerisinde 1 milyon 620 bin vatandaşa iş sağladıklarını anlatan Yıldırım, yatırımlarda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini başlattıklarını bildirdi.

Yıldırım, "Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini görmek için Gaziantep'i görmek yeter. Daha fazla büyüme, daha fazla iş, aş, daha fazla refah için koşar adımlarla ilerliyoruz. Gaziantep, büyüme hedefimize en büyük katkıyı veren illerimizden birisi. Bu büyümede tabii ki Gaziantep de üzerine düşen payı adı. Türkiye'nin büyüme nispetinden daha fazlasını, istihdam artışından daha yükseğini, kamu ve özel yatırımlarından büyük pay aldı Gaziantep. Gaziantep'e yapılan her şey helali hoş olsun, Gaziantep her şeyin en güzelini hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.