  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakanın sekreteri fuhuş pazarlığında yakalandı!

Bakanın sekreteri fuhuş pazarlığında yakalandı!

İngiltere'de bakanlık yapan Domini Raab'ın 20 yaşındaki sekreterinin para karşılığı cinsel ilişki için pazarlık yaptığı ve genç kızın bu işi bakanın masasında yapmak için ekstra ücret istediği ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-04-2018 23:29 - Güncelleme: 27-04-2018 00:05

İngiltere'de Bayındırlık ve İskan Bakanı olan, Muhafazakar Parti milletvekili Dominic Raab'ın, 20 yaşındaki yardımcısı ve sekreteri, zengin adamlar ile para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için bir sitede pazarlık yaptığı fark edildi.

Olayın fark edilmesi üzerine müşteri kılığına giren Daily Mirror gazetesi muhabirleri, kadın ile iletişime geçti. Gazetecilerle ilişki pazarlığına girişen kadın yakayı ele verdi.

BAKANIN MASASININ ÜZERİNDE İLİŞKİYE EKSTRA ÜCRET İSTEDİ

Genç kadın, müşteri kılığındaki gazetecilere sadece beş yıldızlı otelde ilişkiye girebileceklerini ayrıca isterlerse bakanın masasının üstünde de bu işi gerçekleştirebileceklerini ama bunun karşılığında ekstradan 750 pound istediğini söyledi. Genç sekreter, bir gün bu sebeple işinden kovulmanın da fantezileri arasında olduğu sözlerine ekledi.

AMACI AYDA 5 BİN POUND

Sekreter, müşteri kılığındaki gazetecilere amacının ayda 5000 pound (28 bin lira) kazanmak olduğunu söyledi.

"BAKANA ŞANTAJ YAPABİLİRİM"

Sekreter ayrıca, müşterilerine bakanın her adımını takip ettiğini ve istediği zaman ona şantaj yapabileceğini söyledi. Olayın duyulması üzerine güvenlik kaygıları artarken bakanlık soruşturma başlattı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakanın sekreteri fuhuş pazarlığında yakalandı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro