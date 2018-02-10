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Bakan Özlü’den 'yerli otomobil' açıklaması

Bakan Özlü’den 'yerli otomobil' açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili, “Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. 22 ilden yer konusunda talepler var” dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 14:24 - Güncelleme: 10-02-2018 14:24

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’de beraberindeki heyet Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı. Ardından Bakan Özlü, hastalarla sohbet ederek karanfil verdi. Bakan Özlü daha sonra Necmettin Erbakan Halk Kütüphanesi, Gençlik Merkezi ve Ağız Diş Sağlığı Çocuk Semt Polikliniğin açılışlarını gerçekleştirdi.

DÜZCE'YE 4 BÜYÜK YATIRIM MÜJDESİ
Bakan Özlü, Düzce’ye 4 büyük yatırım müjdesi vererek, “Düzce 4 büyük yatırım getireceğiz. Bunlardan birisinin ön imzası yapıldı. Gıda sanayi ile ilgili yaklaşık bin kişinin çalışacağı Türkiye’nin en meşhur gıda fabrikalarından birisi Düzce’ye gelecek. İkinci büyük yatırım ise mobilya sektöründe olacak. Büyük bir mobilya fabrikası ile anlaştık. Yurt dışına ihracat yapan çok tanınmış bir firma Düzce’ye gelecek. Üçüncüsü ise elektrikli ev aletleri firması. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Dördüncü olarak da büyük bir metalurji fabrikasını Düzce’ye getireceğiz” dedi.

Bakan Özlü, yerli otomobil ile ilgili yer konusunda bir gelişmediğinin olmadığını söyledi. Çalışmaların devam ettiğini kaydeden Özlü, “Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. 22 ilden yer konusunda talepler var. Bu talepler önümüzdeki 1.5-2 yıl içinde değerlendirilecek” diye konuştu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 10 Şubat 2018 15:32 lütfen artık kocaeli bursa sakarya olmasın. ülkede yatırıma muhtaç işe muhtaç başka çok il var.

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