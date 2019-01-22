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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 21:47 - Güncelleme: 22-01-2019 21:47

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'daki ilk görüşmesini yarın gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin de yapılması planlanıyor.

İki lider, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2019 22:21 Kim Bu Diplomatik kaynaklar?......Ne zaman telefon görüşmesi gerçekleşti..............

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