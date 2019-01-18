Bakan Akar: 'Münbiç'te verilen sözler tutulmadı'

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret ederken görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye - ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda Bakan Akar, Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. YPG'nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğunun altı çizildiği toplantıda Bakan Akar, Türkiye'nin sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği vurguladı.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakan Akar tarafından; Münbiç’te verilen sözlerin tutulmadığı, YPG’nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye’nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği, Türkiye’nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceği ifade edilmiştir" denildi.

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