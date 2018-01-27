Bahtiyar Ölmez 11.yeni bölüm fragmanı yeni oyuncu diziye katıldı

ATV'de cumartesi günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Bahtiyar Ölmez yeni bölümde yine nefesler tutulacak. Bahtiyar Ölmez yeni bölümünde diziye konuk olan yeni oyuncu ortalığı karıştıracak.

Bahtiyar, Şinasi'nin vurulmasıyla çılgına dönmüştür... Bu işi yaptıranların peşine düşer... Tetikçiyi bulur. Tetikçi Aytekin'in ismini verir. Bahtiyar, Aytekin'den Şinasi'nin intikamını almak için harekete geçer. Yaşanan olaylar sonunda Bahtiyar intikamını ertelemek zorunda kalır. Ancak Vildan her şeyi Aylin'e anlatmaya karar vermiştir... Öte yandan Bahtiyar'ın kaybolması Aytekin'i yeni arayışlara itmiştir. Bu arayışlar sonunda Aytekin, Bahtiyar'ın gerçek kimliğini öğrenir ve Bahtiyar, Anıl ve Memduh'un peşine düşer. Fuat'ın ise her şeyi tersine çevirecek bambaşka bir planı vardır. Bahtiyar ne olduğunu bile anlayamadan kendini içinden çıkılamaz bir çaresizlik içinde bulur.

BAHTİYAR ÖLMEZ'E YENİ OYUNCU

Mafya babası Rıfat Çakar'a olan benzerliği nedeniyle bir anda kendini onun yerinde bulan mezarcı Bahtiyar'ın hikayesini konu alan 'Bahtiyar Ölmez'in kadrsouna güzel oyuncu Sevcan Yaşar katıldı. 'Nisan Ölmez' karakterine hayat verecek olan Yaşar, Bahtiyar’ın yıllar önce evden çekip giden küçük kardeşini canlandıracak.