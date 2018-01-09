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Bahçeli'nin kararı sonrası MHP'li isimden ilginç paylaşım

Bahçeli'nin kararı sonrası MHP'li isimden ilginç paylaşım

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019'da Cumhurbaşkanlığı için aday olmayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasından sonra ilginç bir paylaşımda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 09:58 - Güncelleme: 09-01-2018 09:58

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayarak MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden İstanbul Milletvekili Atilla Kaya Bahçeli'nin 2019 seçiminde aday göstermeme kararının ardından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Kaya, sivillere yargı zırhı getiren KHK’ya Bahçeli’nin desteğine rağmen “Hukuk devleti tabutuna son çivi çakılıyor” sözleriyle eleştirmişti. Bu çıkışlardan sonra Atila Kaya’nın, Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday çıkarmayıp, Erdoğan’ı destekleme kararını nasıl değerlendireceği merak ediliyordu. Kaya, Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında Twitter hesabından Atilla İlhan’ın ünlü şiiri 'Cinayet Saati'nden seçilmiş bazı dizeleri paylaştı. Kaya'nın paylaşımı şöyle:

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Kaya, Bahçeli'nin açıklamalarından sonra paylaştığı sözlerin ne anlama geldiği yönündeki soruları yanıtsız bırakırken, Kaya'nın önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla açıklama yapabileceği belirtiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Kürşat 09 Ocak 2018 10:50 Bahçelinin ülkücülerin içine sizdirilmis bir ajandir bunu bizzat Alparslan Türkeş mektubunda diyor bu Bahceliye dikkat edin diye 20yildir bahçeli denen ajanın politikasına bakın orda ülkücülere yaptığı zulumu göreceksiniz 20yilda ihraç ettiği tasfiye ettigin ülkücülerin sayısı 500binden fazla bu ihraç edinenlerin özelliği TURKESİN askerleriyiz diyenleri olması manidar değilmi ajan bahçeli MHP den defol git

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