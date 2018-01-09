Bahçeli'nin kararı sonrası MHP'li isimden ilginç paylaşım

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayarak MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden İstanbul Milletvekili Atilla Kaya Bahçeli'nin 2019 seçiminde aday göstermeme kararının ardından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Kaya, sivillere yargı zırhı getiren KHK’ya Bahçeli’nin desteğine rağmen “Hukuk devleti tabutuna son çivi çakılıyor” sözleriyle eleştirmişti. Bu çıkışlardan sonra Atila Kaya’nın, Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday çıkarmayıp, Erdoğan’ı destekleme kararını nasıl değerlendireceği merak ediliyordu. Kaya, Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında Twitter hesabından Atilla İlhan’ın ünlü şiiri 'Cinayet Saati'nden seçilmiş bazı dizeleri paylaştı. Kaya'nın paylaşımı şöyle:
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Kaya, Bahçeli'nin açıklamalarından sonra paylaştığı sözlerin ne anlama geldiği yönündeki soruları yanıtsız bırakırken, Kaya'nın önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla açıklama yapabileceği belirtiliyor.
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