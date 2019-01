Bahçeli'den güvenli bölge çıkışı 'Bir kalemde silinir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da il başkanları toplantısında konuştu. ABD'nin Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge açıklamalarına değinen Bahçeli, kontrolün Türkiye'de olması gerektiğini söyledi. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

ABD karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur. Kürt kökenli kardeşlerimize hakaret edilmektedir. Kürt kökenli kardeşlerimizin hiçbir katille hiçbir bağlantısı yoktur. ABD Fırat'ın doğusunu baz alarak özerk bir yapı kurmak hevesindedir. Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda her yerleşim biriminde etnik kökene göre bir yönetim belirlemek istemektedir.

AMAÇ TÜRKİYE'Yİ UZAK TUTUMAK

Bu Kürdistan'a bir adımdır. Trump, Türkiye'yi PKK/PYD/YPG'den uzak tutmak niyetindedir. İsrail işin içindedir. Bedeli ağır olacak paylaşım süreci önümüzdedir.

Trump güvenli bölgeden bahsetmiştir. Bu bölge tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacaksa diyecek bir şeyim yoktur. Güvenli bölge stratejisi biz kurmuşsak, biz masaya taşımışsak mesele yoktur. Kuralı koyan, kozlarını kullanan bizsek hiçbir kaygıya mahal olmayacaktır.

YAPTIKLARIMIZ BİR KALEMDE SİLİNİR

Güvenli bölge diye tampon bölgeye tamam diyeceksek Körfez Savaşı'nda yaşandığı gibi bir bölgeye izin vereceksek, ABD'nin yazdığı senaryoya kanıp terör örgütlerine göz yumacaksak herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde silinecektir. Güvenli bölge tanımıyla kastedilmek istenen nedir. Uçuşa yasak bölge planına evet dersek Suriye’den sonra sıra Türkiye’ye gelir.

HÜKÜMETİN YANINDAYIZ

Siyasi iktidarın bugüne kadarki terörle mücadelesi doğrudur, kararlı bir tutum söz konusudur. Bunların devamı süresince biz MHP olarak iktidarın her yönüyle destekçisi ve yardımcısıyız."

TRUMP'A SORULAR

Irak ve Suriye'den sonra sırayı Türkiye alabilecektir. Suriye'de siyasi geçiş sürecinin ne olacağı belirsizliğini korumaktadır. Bu katilin kendi geleceği için hangi dayatmalara razı olduğu meçhuldür. Terörizme aleni destek vermek düşmanlıktır. ABD'nin yaptığı budur. 20 mil derinlikteki güvenli bölge ile kastedilen nedir? Terör örgütleri bulunacak mı? Uçuşa yasak bölge olacak mı? Rusya bu işin neresindedir?

Terör bitmeden ne söylense ne yapılsa boştur. Biz devletimiz ve hükümetimizin yanındayız. Haklı davamızdan, beka mücadelemizden kesinlikle dönmemeliyiz."

YEREL SEÇİMLER

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hızlı karar almanın, özlemi çekilen uyum ve işbirliğinin temsilcisi ve teminatıdır. Türkiye zincirlerinden kurtulmuş, yürüyüşünü seriye bağlamıştır. 15 Temmuzların olmaması için ön almak mecburiyetindeyiz. Bekamız için derlenip toparlanmak zorundayız. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin tarihi bir önemi bulunmaktadır.

TÜRKİYE’NİN YENİ BİR TARİH YAZMASINI ARZULUYORUZ

Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’da aldığı sonucun 31 Mart’ta tahkim ve teyidini bir ihtiyaç olarak belirledik. 4 ayaklı stratejimize uygun olacak şekilde iki ana siyasi hedefi belirledik. Birincisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 31 Mart’ta güçlenerek çıkmasıdır. Zillet ittifakının yeni hükümet sistemini boğma hedefini bozguna uğratmak hedefimizdir. İkincisi de milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulmasıdır. 31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin yeni bir tarih yazmasını arzuluyoruz.

MHP lideri daha sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi. İşte gazetecilerin soruları ve Bahçeli'nin verdiği cevaplar:

MHP aday çekecek mi: MHP, 30 büyükşehirde, 27 il AK Parti'ye, 3 il MHP'ye bırakılmıştır. 30 büyükşehrin ilçelerinde ise değerlendirmeler yapılmış, ilçelerde paylaşımlar söz konusu olmuştur. Bu pazarlık değil, 2014 ve 2018 verileri ışığında yapılmıştır. 51 ilde her parti kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. İllet ittifakı her gün televizyonda takip ediyoruz, şurada anlaşıldı gibi zamana yaygın sözler işitiyoruz. Kesinleştikten sonra zillete teslim etmemek için her alan olabilir.

Erdoğan ile görüşme: Bizden talep gitmesi nezaket olmaz. Cumhurbaşkanımız herhangi bir bilgiyi bizimle paylaşmak isterse gider görüşürüz.

Güvenli bölge: Güvenli bölge diyorsanız PKK/PYD ve YPG'den arındırılmış bölge demektir. Bunları oradan temizlemek olmalıdır.

Askeri Fabrika: Konunun ayrıntılarına vakıf değiliz. Ancak oradaki işçi kardeşlerimizin herhangi bir kaybı olmamalı.