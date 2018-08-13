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Bahçeli talimat verdi dövizler bozduruldu

Bahçeli talimat verdi dövizler bozduruldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine partiye ait banka hesaplarındaki döviz mevduatı bozduruldu. Açıklama Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'dan geldi.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 20:04 - Güncelleme: 13-08-2018 20:04

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine döviz hesaplarını bozdurdu.

MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Merkezi’nin döviz hesaplarını bozdurduğunu açıkladı. Karakaya, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, döviz kurlarındaki anormal yükselmelerle alakalı olarak, 10 Ağustos 2018 günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, özetle; ekonomide dış kaynaklı bir komplonun devreye sokulmaya çalışıldığı ve dövizin zalim tahakkümlerle yükseltilerek Türkiye’nin düşmesinin hedeflendiğinden bahisle, Türk lirasındaki kontrol dışı oynaklık ve oynamaların devlet olma vasfımıza zarar verebileceğini ve Türk lirasına sahip çıkmamız gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu açıklamanın hemen arkasından, Mali İşler Başkanlığımıza; partimizin döviz hesaplarının (varsa) Türk lirasına dönüştürülmesi talimatını vermişlerdir” dedi.

MHP'NİN MALİ YAPISI

Karakaya, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin kasasına, devlet tarafından verilen hazine yardımlarından başka, bağış ya da yardım adı altında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan beş kuruşun dahi girişi mümkün değildir. Bu konuda Genel Başkanımızın kati talimatları vardır. Bu nedenle, gelir kaynağımız hazine yardımı ve bunlarla ilgili bir bütçe disiplini içerisinde elde edilen nemalarla sınırlıdır. Zaman zaman ihtiyaca ve şartlara bağlı olarak bu sınırlı kaynaklarımızın içerisinde az da olsa döviz hesaplarına da yer verilebilmektedir” ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ"

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, geçtiğimiz Cuma akşamı döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi kararını aldıklarını vurgulayan Karakaya, “İlk mesai günü olan Pazartesi günü itibarıyla döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu işlemin amacına hizmet edebilmesi için bankaların nakit planlamaları başta olmak üzere, vade durumları ve diğer teknik konular da dikkate alınarak süreç en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Bu davranışın benzer kurum ve kuruluşlara da örnek olması dileğimle saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.

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