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Babamın Günahları 3.bölüm fragmanı Ozan şimdi ne yapacak?

Babamın Günahları 3.bölüm fragmanı Ozan şimdi ne yapacak?

Babamın Günahları 3.bölüm fragmanı şimdiden merak ediyor. 24 Ocak 2018 tarihinde ekrana gelecek olan Babamın Günahları 3.bölümde neler olacak? Yayınlanan son bölümü ilgiyle takip edilen Babamın Günahları 3.yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 16:57 - Güncelleme: 20-01-2018 00:00

Star Tv'de çarşamba günleri ekrana gelen yeni dizi Babamın Günahları'nda Ozan zor bir karar vermek üzere. Yayınlanan son bölümde kızını kurtarmak için her şeyi göze alan Ozan tuzağa düştü. Babamın Günahları 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Çarşamba akşamları yayınlanan yeni dizi Babamın Günahları yeni bölümde neler olacak merak konusu. Son bölümde tam da küçük kızının hayatını kurtaracağım derken tuzağa düşürülen Ozan, Zümrüt’ü öldürmekle suçlandı. Sorgusunda ısrarla yapmadığını söylese de olay yerinde suçüstü yakalanmıştır, tüm deliller aleyhinedir. Bu da yetmezmiş gibi, Ozan’ı yakalayan polis Yeşim’in nişanlısı Reha’dır. Gerçekte kim olduklarını bilmeden, daha ilk görüşte birbirlerinden nefret etmişlerdir. Ozan suçsuzluğunu haykırsa da kimse masum olduğuna inanmadı.

BABAMIN GÜNAHLARI 3.BÖLÜM FRAGMANI

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