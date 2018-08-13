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Azerbaycan'dan son dakika Türkiye açıklaması!

Azerbaycan'dan son dakika Türkiye açıklaması!

ABD tarafından Türkiye'ye başlatılan ekonomik 15 Temmuz operasyonuna karşı bir destek de Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz, Türkiye'nin ekonomisine sermaye yatırmaya devam etmenin yanı sıra Türk ekonomisinde aktif yer almayı sürdürecektir. Azerbaycan, Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emindir" denildi.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 17:17 - Güncelleme: 13-08-2018 17:17

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve Türkiye arasında yaşanan krizle ilgili açıklaması geldi. Azerbaycan, sermaye yatırmaya devam edeceği Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emin olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliğinin her geçen gün geliştiği vurgulandı.

Azerbaycan'ın, Türkiye ile ekonomik ilişkilere özellikle önem verdiği vurgulanan açıklamada, ilişkilerin gelişmesine, karşılıklı sermaye koymaya, iki taraflı ticareti geliştirmeye, bölgesel ve küresel enerji ve ulaştırma projelerine katkı vermeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, Türkiye'nin ekonomisine sermaye yatırmaya devam etmenin yanı sıra Türkiye ekonomisinde aktif yer almayı sürdürecektir. Türkiye'nin son yıllarda gercekleştirdiği büyük projeler kısa sürede Türkiye'nin ve bölgenin ekonomisi ve güvenliği için ek katkılar sağlayacaktır. Azerbaycan, Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emindir. Azerbaycan her zaman olduğu gibi bütün alanlarda Türk halkı ve devletine her türlü desteğe devam edecektir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 13 Ağustos 2018 17:40 Türkün Türk'ten başka dostu yok tabii. 6,83 TL'nin aşılması kesinlikle engellenmeli. Ekonomik göstergelere göre madem doların değeri bu rakamlar olmaması gerekiyor. O halde 2 hafta önceki kur fiyatı olan 4.80-4,90 arasında kur sabitlenmeli. Sabit kura hala neden geçilmiyor. Başkana güveniyoruz. İnşallah b ve c planlarını bu hususu içeriyordur.

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