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Azerbaycan'da Uluslararası Medya Kurultayı

Azerbaycan'da Uluslararası Medya Kurultayı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Uluslararası Medya Kurultayı'nda, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde medyanın oynadığı rol konuşuldu.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 12:32 - Güncelleme: 21-07-2018 12:32

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinin desteğiyle Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), Yeniçağ Medya Grup ve Azerbaycan-Türkiye Evi (ATEV) tarafından organize edilen kurultayın açılışına Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Eflatun Amaşov, AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Azerbaycanlı yetkililer, milletvekilleri ve iki ülkeden çok sayıda gazeteci katıldı. 

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, iki devlet arasında dünyada benzeri olmayan büyük bir etkileşim ve yakınlık bulunduğunu, Sovyetler döneminde bu yakınlığın unutturulmaya çalışıldığını söyledi. 

''MEDYA ÇALIŞANLARINA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR''
Türkiye’nin gelişmesinde Azerbaycanlı aydınların büyük rolü olduğunu, Kurtuluş Savaşı’nda Azerbaycan’dan Türkiye’ye para ve petrol yardımı yapıldığını hatırlatan Özoral, “İlişkilerimiz bugün de bu prensipler üzerinde devam etmektedir. Azerbaycan’la Türkiye arasındaki gerçeklerin her iki ülkede anlatılması bakımından medya mensuplarına büyük sorumluluk düşmektedir. İki ülke arasında çok özel ilişkiler bulunmaktadır. Medya mensuplarının bu ilişkileri çok iyi öğrenmesi ve halklarımıza tanıtması lazım.” dedi. 

''BİR MİLLET, İKİ DEVLET''
Soğuk Savaş döneminde unutturulmaya çalışılsa da hiçbir zaman "bir millet, iki devlet" gerçeğini unutmadıklarını vurgulayan Özoral, Türkiye’den gelen medya mensuplarına seslenerek, “Gittiğiniz yerlerde Azerbaycan’ın bize ne kadar yakın olduğunu anlatın. Çünkü emin olun düşmanlarımız bunun tam tersini yapıyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyelim.” diye konuştu.

''İKİ ÜLKE ORTAK HAREKET ETMELİDİR''
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi yetkilisi Behruz Hasanov, “bir millet, iki devlet’” ilkesi ile gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her geçen gün daha da ilerlediğini, medya alanındaki ilişkilerin de derinleştiğini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan aleyhine Batı medyasında ve sosyal medyada adeta bir savaş yürütüldüğünü dile getiren Hasanov, “Ortak düşmanlarımız ve ortak çıkarlarımız var. Bunun için Azerbaycan ve Türk medyası daha fazla iş birliği yapmalı, ortak hareket etmelidir.” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN'A TEŞEKKÜR
AYD Başkanı Sinan Burhan da 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminde ve FETÖ ile mücadelede Azerbaycan’ın Türkiye’ye büyük destek verdiğine dikkati çekerek, bu destekler için teşekkür etti.

TÜRKİYE'YE DESTEK
Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Amaşov ise 15 Temmuz olaylarında Azerbaycan medyasının darbe girişimini kınadığını ve Türkiye devletinin yanında olduğunu belirtti. Amaşov, Azerbaycan medyası ve toplumunun bundan sonra da her zaman Türkiye’nin yanında olacağını vurguladı. 

YAKIN İLİŞKİLER KURULDU
Yeniçağ Medya Grup Başkanı Agil Alesger de başlıca amaçlarının Azerbaycan’ın stratejik çıkarlarını uluslararası arenada korumak olduğunu ifade ederek, başta kardeş ülke Türkiye olmak üzere Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Irak ve diğer ülkelerin medyalarıyla yakın ilişki kurduklarını vurguladı.

KURULTAYA KİMLER KATILDI?
Kurultaya, aralarında Akşam Gazetesi Köşe Yazarı Emin Pazarcı, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, İnternethaber portalı Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık, Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan, 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, KONTV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Bay'ın da olduğu yaklaşık 40 Türk gazeteci de katıldı.

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