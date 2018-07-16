Ayakta idrar prostatın nedeni kabak çekirdeği prostata iyi gelir çünkü...

Şekil ve boyut olarak cevizi andıran prostat, üretra yani idrar yolu başlangıcını saran ve mesanenin alt kısmında bulunan bir salgı bezidir. Ürettiği salgı, meni içerisindeki spermin kadın ürogenital sisteminde daha dayanıklı halde olmasını sağlamaktadır. Herhangi bir nedenle prostatta oluşan hastalıklar, hastanın hem genel sağlığını hem de günlük hayatını oldukça etkilemektedir.

Prostata ne iyi gelir ? : Prostat bezi diğer organlara göre çok daha yüksek oranda çinko içerir. Çinko yönünden yetersiz beslenmenin prostat hastalıklarına zemin hazırlayabildiği belirtilir. Bu nedenle "Prostata ne iyi gelir?" sorusunun cevabı genelde çinko içerikli beslenmedir. Kabak çekirdeği yüksek çinko içeriğiyle tavsiye edilen bir besindir. Bunun yanında ek mineral takviyeleri de kullanılabilir.

Domates, yüksek omega-3 içeren somon vb. gıdalar ve yeşil çay da tavsiye edilen gıdalar arasındadır. Bunun dışında diüretik etkileriyle idrar söktürmeye yardımcı yiyecek ve içecekler de prostatı önlemede etken olabilmektedir. Ancak ne olursa olsun belirtileri görmeye başladığınız andan itibaren bir doktora danışmalı ve önlemlerinizi de tedavilerinizi de doktorunuzun izni doğrultusunda gerçekleştirmeniz gerekir.

Prostat neden olur :Prostat hastalıkları genel olarak Prostatit (prostat iltihapları), prostat büyümeleri ve prostat kanseri olarak üçe ayrılabilir. Prostatit yani prostat iltihapları, gençlerde de görülebilen ve bakteriyel kökenli olan enfeksiyonlardır. Sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonları, tıbbi nedenlerle takılan sondalar, idrar yolunun anatomik olarak yapısal farklılığı ve kabızlık, prostatit ihtimalini arttıran etkenlerdir. Prostatit akut veya kronik olarak gelişebilmektedir. Bunların yanı sıra bakteriyel kökenli olmayan ve ''kronik pelvik ağrı sendromu'' olarak adlandırılan prostat enflamasyonu da prostatit türleri arasında sayılmaktadır. Bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle beraber görülme sıklığı oldukça yüksektir.

Prostatta görülen ve herhangi bir kötü huylu hücre içermeyen büyümeler, ''Bening Prostat Hiperplazisi'' (BPH) yani iyi huylu prostat büyümeleri olarak adlandırılmaktadır. Prostatın büyüme nedenleri tam olarak bilinemese de yaş ve testestoron yani erkeklik hormonu düzeyi faktörlerinin önemli olduğu belirtilmektedir. Kimi zaman özellikle çinko gibi minerallerin eksikliğinde de görülebilir. Bu büyümeler her erkekte görülebilir. İlerleyen yaşla beraber görülme sıklığı da artmaktadır.

Prostat kanseri; erkeklerde en çok görülen kanser türlerinden biridir. Diğer kanserlerde olduğu gibi kötü huylu hücrelerin çoğalması ve büyümesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Ülkemizde ve dünyada erkeklerde ölüm oranı en yüksek kanser türlerinden biridir. Genetik yatkınlık, yaşam şekli, beslenme, sigara kullanımı ve yaş faktörü hastalığın etkenleri arasında sayılmaktadır.

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